Google Chrome får en makeover til sin 15-års fødselsdag

Google Chrome, verdens mest populære browser, får et frisk udseende for at fejre sin 15-års fødselsdag. Desktopversionen af ​​Chrome vil snart blive opdateret med et nyt design baseret på Material You-designsproget. Opdateringen vil bringe opdaterede ikoner, forbedret læsbarhed og nye farvepaletter for nemmere fane- og værktøjslinjenavigation.

Et af hovedmålene med makeoveren er at forbedre brugeroplevelsen. Chrome vil have en mere omfattende menu, der giver hurtig adgang til Google Password Manager, Chrome-udvidelser, Google Translate og mere. Sidepanelet i browseren vil nu indeholde alle bogmærker og en "Søg denne side med Google"-funktion.

Udover visuelle ændringer vil Chrome også have forbedret integration med operativsystemer, så præferencerne kan tilpasses lyse eller mørke tilstande på brugerens computer. Mens det overordnede layout af Chrome stort set vil forblive det samme, vil brugerne bemærke afrundede kanter og højere faner.

Den sidste større opdatering til Chrome var i 2018 med Material Design-opdateringen. Materialet du redesigner, som allerede er tilgængeligt i Chrome Webshop, giver et glimt af den nye Chrome-oplevelse. Webbutikken byder også på nye AI-drevne udvidelser og en redaktørs søgelys sammen med personlige anbefalinger.

Google prioriterer også browsersikkerhed med den seneste Chrome-opdatering. Funktionen "Sikker browsing", som beskytter brugere mod farlige websteder, opdateres nu i realtid i stedet for hver 30. minut til en time. Denne forbedring er væsentlig i betragtning af, at en betydelig procentdel af phishing-websteder eksisterer i mindre end 10 minutter.

Brugere behøver ikke at tage yderligere skridt for at få adgang til det nye Chrome-design. De skal simpelthen vente på, at opdateringen udrulles.

kilder:

– Materiale Design sprog: Google Blog

– Opdatering til sikker browsing: Google Blog