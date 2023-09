Google Chrome for at få et frisk udseende og spændende funktioner

Google har annonceret, at det vil afsløre et nyt udseende og spændende funktioner til sin Google Chrome-webbrowser. Denne opdatering er timet perfekt, da Chrome er ved at fejre sit 15-års jubilæum.

Det kommende udseende af Chrome vil være baseret på Material You-designet, som Android-smartphone-brugere har nydt godt af i de sidste par år. Med fokus på læsbarhed har Google opdateret Chromes ikoner. Nye temaer og farver er blevet tilføjet for at hjælpe brugerne med at skelne mellem forskellige profiler, såsom arbejds- og personlige konti.

Ud over de visuelle ændringer vil indstillingsmenuen også blive opdateret for at give brugerne flere muligheder for nem adgang til funktioner. Hurtigere adgang til Chrome-udvidelser, Google Translate og Google Password Manager vil være tilgængelig via Chrome-menuen.

Ikke kun vil Chrome-browseren selv modtage en opdatering, men Chrome Webshop vil også gennemgå en visuel revision med det materiale, du designer. Dette designsprog, introduceret med Android 12, forbedrer brugergrænsefladen med flere farver, en enkel brugergrænseflade og muligheden for at tilpasse farverne på de enkelte elementer.

For at forbedre browsingoplevelsen vil Chrome Webshop introducere nye udvidelseskategorier og personlige anbefalinger med inspiration fra Google Play. Derudover udvider Google sit sikkerhedstjek til at omfatte udvidelser, hvilket giver brugerne mulighed for at identificere eventuelle upublicerede udvidelser, der overtræder Googles servicevilkår.

Google sigter mod at forbedre sine generative AI-funktioner, især med sit søgeværktøj, Bard. Denne generative AI-kraft vil give brugerne forespørgselsoversigter, der ligner en funktion, der er tilgængelig på Microsoft Edge.

Med hensyn til sikkerhed forbedrer Google Chrome sin beskyttelse mod malware og phishing-trusler med realtidstjek mod Googles kendte dårlige websteder gennem Google Safe Browsing. Denne opgradering forventes at medføre en 25% forbedring af beskyttelsen.

Endelig er Google klar til at lancere sine nye Pixel 8-telefoner i denne måned, hvilket tilføjer virksomhedens voksende udvalg af enheder.

Disse opdateringer og forbedringer viser Googles forpligtelse til at give brugerne en visuelt tiltalende, personlig og sikker browsingoplevelse.

