Google Camera App indstillet til at modtage UI-eftersyn i seneste opdatering

Den meget populære Google Camera-app til Android er ved at gennemgå en større UI-opdatering, som markerer den første væsentlige ændring i dens brugergrænseflade siden 2019. Nyheden kommer fra en lækage afsløret tilbage i august, som nu er blevet bekræftet af officielle kilder hos Google .

Den mest fremtrædende ændring i opdateringen er den fuldstændige adskillelse af foto- og videotilstandene, som vil blive opnået gennem tilføjelsen af ​​en dedikeret kontakt under tilstandsvalgbjælken. Brugere vil nu nemt kunne skifte mellem foto- og videotilstande, med de respektive faner vist på tilstandsvalgbjælken.

Fanen "Mere", som rummer yderligere indstillinger og funktioner, fjernes i denne opdatering. I stedet vil videostabiliseringstilstande nu være tilgængelige via de hurtige indstillinger. En anden ændring i de hurtige indstillinger er adgangsmetoden, da den nu åbnes ved at swipe op, i modsætning til den nuværende metode til at trække menuen op.

Med hensyn til æstetik vil appens ikon se en lille forstørrelse, hvilket giver et forfrisket og moderne look. Derudover forventes Pixel 6-serien at modtage Pixel 7s nye zoomskyder som en del af denne opdatering.

Selvom ændringerne kan kræve, at brugerne tilpasser deres muskelhukommelse til det nye layout, var eftersynet længe ventet og forventes at forbedre brugeroplevelsen. Opdateringen udrulles under versionsnummer v.9.0.115.561695573.37.

Samlet set er denne UI-opdatering indstillet til at bringe en væsentlig ændring af Google Kamera-appen, forbedre brugergrænsefladen og modernisere dens udseende. Kilde: Denne artikel er baseret på oplysninger fra en artikel offentliggjort på Android Authority.