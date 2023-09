Google lancerer nydesignet Pixel Camera-app med version 9.0

By

Google er i gang med at udrulle et større redesign af Pixel Camera-appen med version 9.0, som kræver Android 14. Denne opdatering medfører flere bemærkelsesværdige ændringer til appens interface og funktionalitet.

En af de vigtigste nye funktioner er en foto/video-omskifter placeret nederst på skærmen. Til venstre for omskifteren er indstillingspanelet, som du kan få adgang til ved enten at trykke på det eller stryge op i søgeren. Over switcheren er en karrusel, der viser forskellige kamerafunktioner.

Fotosektionen i karrusellen indeholder muligheder som Action Pan, Lang eksponering, Portræt, Nattesyn, Panorama og Photo Sphere. I videoafsnittet kan brugere finde muligheder som Pan, Blur [Cinematic], Video, Slow Motion og Time Lapse.

Night Sight-tilstanden, som giver mulighed for bedre fotografering i svagt lys, er nu let tilgængelig med et swipe. Redesignet bringer også ændringer til placeringen af ​​kamerarulle-forhåndsvisningen og omskifteren af ​​front/bagobjektiv.

De fleste kontroller er blevet flyttet til bunden af ​​skærmen for lettere adgang med én hånd. Temaikonet er også blevet opdateret og er nu større. Men bortset fra disse ændringer er der ingen større visuelle forskelle.

Den opdaterede Pixel Camera-app, version 9.0.115.561695573.37, kræver Android 14 og er i øjeblikket kun tilgængelig for Pixel-brugere på betaprogrammet. Udrulningen af ​​denne opdatering begyndte den 7. september, men er endnu ikke almindelig tilgængelig i Play Butik. Det kan dog downloades fra APKMirror.

Kilder: Google News-gruppen, Telegram.