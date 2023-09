Google lancerer Redesign af Pixel Camera App med version 9.0, kræver Android 14

By

Google introducerer et større redesign af Pixel Camera-appen med version 9.0, som nu kræver Android 14. Denne opdatering kommer med en ny Foto/Video-omskifter placeret nederst på skærmen. Hvis du stryger opad i søgeren, åbnes også indstillingspanelet. Brugere vil finde en karrusel af tilgængelige kamerafunktioner efter adgang til indstillingspanelet.

I den nydesignede grænseflade er kameratilstandene blevet omorganiseret. De tilgængelige fototilstande er Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama og Photo Sphere. Videotilstandene inkluderer Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion og Time Lapse.

En bemærkelsesværdig forbedring er, at Night Sight nu kun er et svirp væk, og videokontrollerne er spredt ud for lettere adgang. Skifteren er klæbrig og husker den sidste tilstand, som brugeren brugte, uanset om det var foto- eller videotilstand.

Derudover ændrer denne opdatering placeringen af ​​forhåndsvisningen af ​​kamerarullen og omskifteren af ​​front/bagobjektiv. Tidligere dukkede forhåndsvisningen af ​​kamerarullen op i slutningen, og den forreste/bagerste linseskifter var øverst på skærmen. Men med redesignet er det frontvendte kamera skjult i toppen, og forhåndsvisningen af ​​kamerarullen tilgås gennem en lang trykbevægelse.

Bortset fra disse omorganiseringer er der ingen andre større visuelle ændringer. Temaikonet er blevet opdateret og er nu større.

Den nye version af Pixel Camera-appen, 9.0.115.561695573.37, er kun kompatibel med Android 14 og vil ikke installeres på ældre versioner som Android 13. Denne opdatering er i øjeblikket ved at blive udrullet til Pixel-brugere på Beta-programmet. Selvom opdateringen startede den 7. september, er den endnu ikke bredt tilgængelig i Play Butik. Det kan dog downloades fra APKMirror.

Kilde: [Google News Group on Telegram](kilde)