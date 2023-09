Google Kalender skjuler nu fuldførte opgaver som standard

Google Kalender-brugere på nettet bliver nu bedt om en ny opdatering, der som standard skjuler udførte opgaver. Det betyder, at når brugere fuldfører en opgave, vil den ikke længere være synlig i deres kalender, medmindre de vælger at vise den. Muligheden for at ændre denne standardindstilling kan findes ved at klikke på tidsperiodevisningsskifteren og vælge den ønskede indstilling.

Beslutningen om at skjule afsluttede opgaver har til formål at forbedre brugeroplevelsen. Nogle brugere finder det distraherende eller unødvendigt at se påmindelser om opgaver, de allerede har udført, især hvis det er mindre eller gentagne opgaver. Andre brugere foretrækker dog at holde udførte opgaver synlige sammen med andre kalenderbegivenheder.

Det er værd at bemærke, at hændelser, der oprettes automatisk fra Gmail, såsom flybegivenheder, også forsvinder efter et vist tidsrum. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt kalenderbegivenheder skal være permanente, når de først vises i Google Kalender. Selvom det er muligt at se tilbage på udførte opgaver i Google Tasks, kan det være nyttigt for nogle brugere at have muligheden for at se dem direkte i kalenderen.

I øjeblikket er denne nye indstilling kun tilgængelig på webversionen af ​​Google Kalender. Det er endnu ikke klart, om det er en per-instans indstilling eller gælder for hele kontoen. Det er også uklart, hvornår denne indstilling vil blive rullet ud til Android- og iOS-apps.

Som konklusion har Google Kalenders beslutning om at skjule afsluttede opgaver som standard til formål at forbedre brugeroplevelsen og reducere unødvendigt rod i kalenderen. Brugere, der foretrækker at se afsluttede opgaver, kan stadig få adgang til dem via Google Tasks. Denne opdatering er i øjeblikket tilgængelig på webversionen af ​​Google Kalender uden nogen bekræftet tidslinje for tilgængeligheden på mobilenheder.

kilder:

– Google Kalender (web)