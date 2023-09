Google udvikler emoji-reaktioner til Gmail

Google er angiveligt ved at udvikle en ny funktion til Gmail, der vil give brugerne mulighed for at reagere på e-mails med emoji, svarende til emoji-reaktionsimplementeringer, der findes på platforme som Outlook. Bevis på denne funktion blev opdaget i de seneste opdateringer til Gmail-appen til iOS og Android.

Funktionen blev oprindeligt rapporteret af The Tape Drive, efter at kode, der indikerer emoji-reaktioner, blev fundet i iOS Gmail-appen. Yderligere beviser blev fundet i den seneste Gmail APK til Android, der bekræfter påstandene om den kommende funktion. Ifølge koden er funktionen "kommer snart", og nogle Gmail-brugere vil være blandt de første, der har adgang til emoji-reaktioner.

Brugere vil være i stand til at bruge emoji-reaktioner direkte fra e-mail-skærmen eller overløbsmenuen med tre prikker i Gmail. Der findes dog nogle begrænsninger, såsom ikke at kunne bruge visse emoji-reaktioner på krypterede beskeder, i store grupper, eller hvis brugeren er blevet bcc'et. Derudover kan der være et loft på 20 emoji-reaktioner pr. e-mail, og nogle meddelelser kan have en grænse på 50 unikke reaktioner.

Google har ikke offentliggjort en offentlig meddelelse om emoji-reaktionsfunktionen til Gmail. Da en Google-talsmand blev bedt om bekræftelse, svarede han med et legende "😉,✋📻" og rådede alle til at "stay tuned."

Med denne nye funktion vil Gmail-brugere være i stand til at udtrykke deres reaktioner på e-mails ved hjælp af emoji, hvilket får e-mail-platformen til at føles mere som en beskedapp. Det er stadig at se, hvornår funktionen bliver officielt rullet ud til alle brugere, men Gmail-brugere kan se frem til at tilføje en sjat sjov og udtryksfuldhed til deres e-mail-samtaler i den nærmeste fremtid.