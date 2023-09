Glass Health bruger kunstig intelligens til at hjælpe læger med at diagnosticere patienter

Glass Health, et sundhedsteknologifirma grundlagt af Dereck Paul og Graham Ramsey, har til formål at bygge bro mellem medicinsk software og innovation. Virksomheden giver læger et personligt videnstyringssystem kaldet en notesbog, som giver dem mulighed for at gemme og organisere deres tilgange til diagnosticering og behandling af forskellige tilstande gennem deres karriere. For nylig gjorde Glass Health et væsentligt omdrejningspunkt i retning af generativ AI og tilbyder et AI-værktøj drevet af en stor sprogmodel (LLM) til at generere diagnoser og evidensbaserede behandlingsmuligheder for patienter.

Læger kan indtaste patientresuméer i AI-værktøjet, herunder relevant demografi, sygehistorie, tegn og symptomer og laboratoriefund. Glass Health's AI analyserer derefter disse oplysninger og giver klinikere en liste over potentielle diagnoser, der skal overvejes. Værktøjet genererer også et case-vurderingsparagraf, som indeholder forklarende oplysninger om relevante diagnostiske undersøgelser. Disse vurderinger kan redigeres og bruges til kliniske noter eller deles med det bredere Glass Health-fællesskab.

Mens Glass Healths AI-værktøj holder meget lovende, er der bekymringer omkring nøjagtigheden og pålideligheden af ​​lignende AI-systemer i sundhedssektoren. Andre AI-startups, som Babylon Health, er blevet undersøgt for at fremsætte påstande om, at deres teknologi kan overgå menneskelige læger. Derudover har der været tilfælde, hvor generative AI-systemer har givet vildledende eller skadelige råd. Det er afgørende at grundigt evaluere effektiviteten og potentielle skævheder ved disse værktøjer.

Glass Health sigter mod at imødegå disse bekymringer ved at forbinde sin LLM med kliniske retningslinjer, der er oprettet og peer-reviewet af dets akademiske lægeteam. Retningslinjerne er beregnet til at give tilsyn og sikre, at AI-værktøjet giver nyttige anbefalinger uden at erstatte eller styre klinikernes kliniske dømmekraft. Virksomheden understreger, at dets AI-værktøj bør betragtes som en støttende assistent frem for et endeligt eller præskriptivt diagnostisk værktøj.

Mens Glass Health's AI viser potentiale for at forbedre praksis med medicin, er der behov for yderligere forskning og evaluering for at sikre dets sikkerhed og effektivitet. Det er vigtigt at adressere skævheder og blinde vinkler i AI-systemer ved at træne dem i forskellige og repræsentative data og involvere sundhedspersonale i deres udvikling og supervision.