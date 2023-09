Glamnetics samarbejder med Harry Potter for magiske tryk-på negle

Glamnetics har slået sig sammen med den elskede Harry Potter-franchise for at skabe en fantastisk kollektion af tryk-på-negle. Inspireret af de fire Hogwarts-huse og den sidste bog i serien, "Harry Potter and the Deathly Hallows", bringer dette samarbejde et strejf af magi til fingerspidserne.

Kollektionen indeholder 10 tryk-på-negle med to designs til hvert Hogwarts-hus: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin og Hufflepuff. Med syv korte mandelformede negle og tre korte ovale negle er der en perfekt pasform til enhver troldmand og heks.

Et iøjnefaldende design i kollektionen er Marauder's Map-neglesættet. Disse negle kan prale af temperaturskiftende teknologi, der omdannes til en dyb karminrød nuance i køligere temperaturer. Men når de udsættes for varme eller en lampe, afslører de det indviklede design af Marauder's Map, en elsket artefakt fra serien.

Glamnetics press-on negle er ikke kun visuelt betagende, men også holdbare. De har en UV-coat, der giver en blank finish, samtidig med at de tilføjer et beskyttende lag, der minimerer afslag og ridser. Mærkets forpligtelse til bæredygtighed ses i de veganske og grusomhedsfrie materialer, der bruges til neglene, såvel som den 100 procent genanvendelige PET-plastikbakke.

Hvert sæt tryk-på-negle leveres med to klæbende negleflipper, en neglelimflaske med børste, en krystalglasneglefil til perfekt formning og en neglefjerner, der kan trykkes på. Derudover tilbyder samarbejdet fire Wizarding World-inspirerede negletilføjelser for at forbedre din magiske manicure.

Fans kan købe Harry Potter-presse-neglene for $21.99 direkte fra Glamnetics eller for $22 hos deres detailpartner Ulta. Neglene er designet til at holde i op til to uger, hvilket sikrer, at du kan fremvise din kærlighed til troldmandsverdenen med langvarig stil.

Dette samarbejde kommer på et spændende tidspunkt for Harry Potter-fans, da Warner Bros. Discovery har annonceret udviklingen af ​​en ny tv-serie baseret på hele Harry Potter-bogserien. Hver sæson vil fokusere på en anden bog, der giver en ny generation af læsere mulighed for at opleve Hogwarts magi på skærmen.

