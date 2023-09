Det sørgende samfund ærer Danillo Glenns liv

Torsdag aften samledes en stor menneskemængde på stedet, hvor Danillo Glenn tragisk blev dræbt, blot to dage tidligere. Scenen var fyldt med blomster, balloner og tårer, da over to hundrede mennesker kom sammen for at fejre og huske Glenns liv.

Teenagere, overvældet af sorg, forede det kædeforbundne hegn omkring basketballbanen, hvor Glenn mistede livet. De placerede blomsterbuketter i barrierens huller, mens andre græd og omfavnede hinanden og holdt Glenn i live i deres minder.

Som en hyldest til Glenn blev hjerteformede balloner og balloner med bogstavet 'D' sluppet op i himlen, ledsaget af inderlige kærlighedserklæringer. Folk trådte frem, nogle hulkende, for at fortælle, hvordan Glenn havde efterladt en uudslettelig indflydelse på deres liv. Blandt dem var Ann Ervin, Glenns bedstemor, som udtrykte sin taknemmelighed for den udgydte hengivenhed.

Glenns nære ven spillede musik skrevet og komponeret af Glenn fra sin bil ved vagten. Teksterne, "Når jeg er alene, vil mine brødre have min side," fremhævede ironien i, at det nu, i deres nød, var Glenns kære, der håbede på at finde trøst og støtte.

Ervin mindede om øjeblikke tilbragt med Glenn, som da hun fik ham og hans søskende til at skubbe plastikæg med næsen under fødselsdage. Hun fortalte, hvordan Glenn ville betro sig til hende for at få råd om livet og venskaber, hvilket gjorde det endnu sværere for hende at forstå den virkelighed, at han nu kun var et minde.

Detaljerne omkring Glenns død er stadig uklare. Politiet har ikke givet nogen opdateringer om sagen, og familien står tilbage med minimal information fyldt med rygter. Da han talte til medierne, bad Ervin gerningsmændene om at træde frem og opfordrede dem til at sørge for lukning for hendes sørgende familie.

Calgary Police Service har endnu ikke reageret på mediernes anmodninger om opdateringer om efterforskningen, hvilket efterlader familien i en tilstand af usikkerhed og længsel efter retfærdighed. De håber, at de personer, der er ansvarlige for Glenns død, ved at hengive sig selv kan bringe fred og afslutning til hans kære.

