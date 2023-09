Spar $1,500 på Apples Premium M1 Max MacBook Pro kun i dag

By

Hvis du har set Apples førsteklasses M1 Max MacBook Pro, er det nu det perfekte tidspunkt at tage skridtet. Som en del af B&H's Deal Zone-begivenhed kan du nyde en massiv $1,500 rabat på den avancerede konfiguration af MacBook Pro 16-tommer. Dette tilbud er kun tilgængeligt i dag, så gå ikke glip af det.

Den nedsatte model kommer i Space Grey og er udstyret med den kraftfulde Late 2021 M1 Max-chip med en 32-core GPU. Den kan også prale af en generøs 64 GB hukommelse og en rummelig 2TB SSD, der sikrer, at dit køb forbliver fremtidssikret.

Ifølge AppleInsider M1 MacBook Pro 16-tommer prisguide er B&H's pris på $2,799 den bedste, vi har set for denne top-tier konfiguration. Ud over den betydelige kontantrabat tilbyder B&H gratis 2-dages forsendelse i det sammenhængende USA, hvilket sikrer en problemfri shoppingoplevelse.

For dem, der har et Payboo-kort, er der endnu mere potentiale for besparelser. Afhængigt af din stats berettigelse kan du nyde godt af en momsrefusion eller særlig finansiering.

Ud over den nedsatte MacBook Pro 16-tommer tilbyder B&H også andre aggressive tilbud på closeout-modeller. Disse inkluderer M1 Max MacBook Pro 14-tommer og 16-tommer konfigurationer med forskellige specifikationer, alt sammen med betydelige rabatter.

Hvis du er på udkig efter andre Apple-produkter, skal du sørge for at udforske de forskellige tilbud, der er tilgængelige under denne uges fejring af Apple-begivenheder. Apples prisguide giver eksklusive tilbud på enheder lige fra MacBook Air til Mac Mini. Udnyt disse tidsbegrænsede tilbud, før de er væk.

kilder:

– AppleInsider M1 MacBook Pro 16-tommer prisguide