Garena Free Fire MAX: Oplåsning af Evo Gun Skins med indløskoder

Garena Free Fire MAX har introduceret en spændende begivenhed kaldet Evo Vault, hvor spillere har mulighed for at få undvigende Evo pistolskind. Fra den 18. august 2023 og indtil den 29. september kl. 3:59 IST kan spillere deltage i begivenheden ved at bruge diamanter på spins for at låse op for disse ønskværdige skins.

Evo Vault-begivenheden giver spillerne chancen for at få fingrene i fire eftertragtede Evo-pistolskind. For at låse op for disse skins kan spillere bruge 20 diamanter for et enkelt spin eller vælge et bundt med 10 spins til en nedsat pris på 180 diamanter. Inden for 50 spins er spillere garanteret at erhverve et Evo gun skin, hvilket giver mulighed for at opnå en for 900 diamanter eller endnu mindre. Sammen med de meget eftertragtede skins vil spillere modtage 49 andre værdifulde belønninger.

Det er vigtigt at bemærke, at der er fire forskellige skins tilgængelige, og spillere kan modtage et hvilket som helst af dem. Evo Vault-begivenheden har bragt en bølge af spænding til Free Fire MAX-brugere, da de spændt har ventet på at få disse uhåndgribelige pistolskind.

Udover Evo Vault-begivenheden har Garena også udgivet indløsningskoder til Free Fire MAX-spillere. Det er dog afgørende at handle hurtigt, da kun de første 500 spillere kan få adgang til disse koder. Her er indløsningskoderne for den 12. september:

Følg disse trin for at indløse koderne:

Besøg Redemption-webstedet ved at klikke på dette link: https://reward.ff.garena.com/en. Log ind på din spilkonto ved hjælp af Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID eller VK. Indtast en af ​​indløsningskoderne i tekstfeltet, og klik på bekræftelsesknappen. Når indløsningen er vellykket, vil belønningerne blive vist i din mailsektion inden for 24 timer.

Sørg for at indløse koderne så hurtigt som muligt for at sikre din adgang til belønningerne.

