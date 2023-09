Embracer Group undersøger salg af gearkasseunderholdning efter investeringstilbageslag

Embracer Group, et spillekonglomerat, overvejer angiveligt at sælge sit datterselskab, Gearbox Entertainment, i et forsøg på at komme sig efter sammenbruddet af en større finansieringsaftale tidligere på året. Mens Embracer i øjeblikket udforsker potentielle købere til Gearbox, er en aftale ikke garanteret.

Embracer Group har været på et hurtigt opkøbstogt i løbet af de sidste par år og har akkumuleret en stor portefølje af spil- og underholdningsejendomme. Dette inkluderer købet af Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (udvikleren af ​​Tomb Raider) og rettighederne til franchises som Ringenes Herre og Hobbitten. Disse opkøb kom dog til høje omkostninger, hvilket blev et væsentligt problem, da en investeringsaftale på 2 milliarder dollar, angiveligt fra en saudisk investeringsgruppe, faldt igennem i juni.

For at komme sig over dette tilbageslag annoncerede Embracer Group planer for en virksomhedsomfattende omstrukturering, som omfatter fyringer, omkostningsbesparende foranstaltninger og frasalg af visse segmenter. En af de potentielle frasalg, der overvejes, er Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment blev opkøbt af Embracer Group i 2021 i en aftale på op til 1.3 milliarder dollars. Siden købet har Gearbox udgivet to spinoffs af den populære spilserie Borderlands, med en Borderlands-film, der skal udgives i 2024. Derudover blev deres seneste udgivelse, Remnant 2, den bedst sælgende titel i USA i måneden d. Juli.

Ifølge Reuters markedsføres Gearbox Entertainment primært til internationale spillekoncerner. Embracer Group håber, at de ved at sælge Gearbox kan stabilisere deres økonomi og fokusere på deres resterende portefølje af spil- og underholdningsejendomme.

