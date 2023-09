Unity annoncerer et kontroversielt nyt gebyr for spiludviklere

Unity, virksomheden bag den populære Unity Engine, der bruges af uafhængige spilstudier, har udløst kontrovers med sin annoncering af et nyt gebyr. Fra 1. januar vil udviklere blive opkrævet hver gang et spil, der bruger Unity Engine, downloades. Gebyret vil blive udløst, når salget når en tærskel på $200,000 i omsætning over 12 måneder eller ved 200,000 samlede installationer, og kan være så højt som $0.20 pr. installation, afhængigt af udviklerens licens med Unity.

Denne beslutning er blevet mødt med vrede og vantro i spiludviklingssamfundet, hvor udviklere udtrykte bekymring over den potentielle økonomiske byrde og manglende høring. Mange udviklere er bekymrede over de logistiske udfordringer ved at implementere dette gebyr, herunder hvordan det vil gælde for geninstallationer af spil på ny hardware eller i abonnementstjenester som Xbox Game Pass eller velgørende spilsamlinger som Humble Bundle.

Unity omtalte som svar gebyret som Unity Runtime Fee, da det er relateret til den kode, der kører hvert spil på spillerens enheder. Virksomheden hævder, at denne gebyrstruktur giver udviklere mulighed for at drage fordel af det løbende spillerengagement. Unity Creates præsident, Marc Whitten, udtalte, at formålet med dette gebyr er at "bedre balancere værdiudvekslingen" mellem Unity og udviklere, og at generere mere indtægt for virksomheden til at fortsætte med at investere i motoren.

Denne beslutning giver anledning til bekymringer om de økonomiske konsekvenser for studierne, hvis de møder tilbageslag fra deres brugerbase, eller hvis deres spil ender i masseinstallationskampagner. Mange udviklere føler, at dette ekstra gebyr er i modstrid med deres forståelse af deres licensaftale med Unity og den indtægt, de forventer at generere fra deres spil. Den manglende klarhed fra Unity om, hvordan gebyret vil blive implementeret og sporet, har kun øget disse bekymringer.

Unity Engine, der oprindeligt blev udgivet i 2005, er en spilmotor på tværs af platforme, der vandt popularitet blandt uafhængige spiludviklere på grund af dens overkommelighed og fleksibilitet. Det er blevet brugt til at skabe succesfulde titler som Cuphead, Rust og Pokémon GO. Unity har dog stået over for økonomiske udfordringer, hvilket har resulteret i personaleafskedigelser og et behov for at revurdere sine investeringer. Virksomheden håber, at denne nye gebyrstruktur vil være med til at generere mere omsætning og styrke sin position i branchen.

kilder:

– Game Developer Magazine

– X Magazine