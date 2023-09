Cruise Robotaxi Company nærmer sig myndighedsgodkendelse til masseproduktion af førerløst køretøj

Cruise, robotaxi-firmaet, der støttes af General Motors, er på randen af ​​at modtage regulatorisk godkendelse til masseproduktion af sit specialbyggede førerløse køretøj, ifølge CEO Kyle Vogt. Virksomhedens køretøj, kaldet Origin, blev afsløret i 2020 og repræsenterer den næste generation af førerløse biler, uden rat eller pedaler og kun passagersæder. Mens Cruise i øjeblikket driver modificerede køretøjer med traditionelle kontroller, er målet at have tusindvis af Origins til at levere ridesharing-tjenester i hele USA.

Men før denne vision kan blive til virkelighed, skal Cruise overvinde regulatoriske forhindringer og opnå en undtagelse fra føderale sikkerhedsstandarder. Vogt mener, at denne vigtige dispensation kunne gives allerede i denne måned. Kritikere af Cruises robotaxi-tjenester, såvel som af den store spiller Waymo, har udtrykt bekymring over sikkerheden og klarheden af ​​fuldt autonome køretøjer på offentlige veje. Hændelser med selvkørende biler i San Francisco har givet næring til disse bekymringer.

De seneste begivenheder har understreget de udfordringer, som Cruise og andre virksomheder i den autonome køretøjsindustri står over for. Sidste måned beordrede regulatorer Cruise til at reducere sin robotaxi-flåde i San Francisco efter et styrt med en brandbil. Hændelsen resulterede i mindre skader på passageren i den førerløse bil. Imidlertid gav California Public Utilities Commission Cruise og Waymo tilladelse til at udvide deres betalte ridesharing-tjenester i løbet af dagen, hvilket markerede en væsentlig milepæl for branchen.

Kyle Vogt har understreget potentialet i autonom teknologi til at øge trafiksikkerheden, men advarer om, at overdreven modstand fra kritikere kan hindre dens fremskridt. Waymo har også afsløret sit eget design til et køretøj, der ligner Cruise's Origin, udviklet i samarbejde med den kinesiske bilproducent Geely. Waymo-køretøjet tilbyder et rummeligt og komfortabelt interiør uden rat eller pedaler, hvilket giver ryttere skærme, opladere og justerbare siddemuligheder.

Sammenfattende er Cruise kun få dage væk fra at opnå regulatorisk godkendelse til masseproduktion af sit fuldt autonome køretøj, Origin. Dette markerer et væsentligt skridt i retning af at realisere virksomhedens vision om en førerløs samkørselstjeneste. Bekymringer om sikkerhed og lovgivningsmæssige forhindringer skal dog løses, før disse køretøjer kan indsættes i større skala. Ikke desto mindre signalerer de fremskridt, Cruise og Waymo har gjort, en lovende fremtid for autonom transport.

