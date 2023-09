Fremtiden for digitale betalinger

I nutidens digitale tidsalder trænger traditionelle betalingssystemer til en opgradering. Levering af midler, forudsigelighed af midler, sikkerhed for transaktioner og afregninger og afstemninger er alle områder, der kan forbedres. Dette har ført til fremkomsten af ​​forskellige innovationer inden for det digitale betalingsområde.

Virtuelle kort til kommercielle betalinger, åben bankvirksomhed, realtidsbetalinger (RTP), programmerbare eller smarte betalinger, tap-til-betaling på mobilenheder, konto-til-konto (A2A)-betalinger og blockchain-baserede aktiver er alle eksempler på disse innovationer. Men hvad adskiller et vindende tilbud på det digitale betalingsområde? Ifølge Ron Bergamesca, general manager for bank- og FinTech-løsninger hos Paymentus, skal vellykkede betalingstilbud være omfattende, nemme at bruge og hurtige.

Realtidsbetalingsordninger har vundet indpas globalt. Fremkomsten af ​​FedNow®-tjenesten i USA som et alternativ til RTP-netværket har yderligere udvidet tilgængeligheden af ​​realtidsbetalingsnetværk. Realtidsbetalinger tilbyder værdien af ​​at starte, cleare og gennemføre betalinger 24/7 på få sekunder. Dette er allerede blevet bredt accepteret over hele verden, med lande som Thailand førende.

Der er dog stadig nogle lande, hvor realtidsbetalinger endnu ikke er kommet i gang. I UAE, for eksempel, tegnede øjeblikkelige betalinger sig for kun 1.1 % af transaktionerne i 2022. Interoperabilitet mellem realtidsbetalingsordninger og -platforme vil være afgørende, efterhånden som lande forbedrer deres eksisterende systemer og infrastrukturer.

Innovationer i det digitale betalingsrum kræver infrastruktur for adoption. Realtidsbetalinger ses som en forløber for fremkomsten af ​​konto-til-konto eller betalings-for-bank betalingsmuligheder på det amerikanske marked. Derudover får virtuelle kort og A2A-betalinger opmærksomhed for deres evne til at reducere fejl, forbedre kontanthåndtering og øge gennemsigtigheden i kommercielle transaktioner.

På trods af skiftet mod elektroniske og digitale transaktioner er mange virksomheder stadig afhængige af ældre betalingsmetoder. Ældre processer er mere modtagelige for svindel end elektroniske løsninger, hvilket gør behovet for digitale betalingsinnovationer endnu mere tydeligt.

Da fremtiden for digitale betalinger fortsætter med at udvikle sig, er det vigtigt, at betalingstilbud er omfattende, nemme at bruge og hurtige. Indførelsen af ​​innovative betalingsmidler vil afhænge af deres evne til at udkonkurrere eksisterende muligheder, og om ydeevnen retfærdiggør investeringer i ny infrastruktur.

