SAS annoncerer store initiativer på Explore Conference

SAS udsendte for nylig flere store meddelelser under deres Explore-konference i Las Vegas, der viste deres engagement i kunstig intelligens og analyser. Et af de vigtigste initiativer er deres løfte om at investere $1 milliard i AI-drevne industriløsninger. Denne investering afspejler SAS' fokus på at gøre analyser tilgængelig for alle, overalt.

I tråd med dette løfte udnytter SAS generativ kunstig intelligens til at løse dataudfordringer. Virksomheden arbejder på at generere autentiske data, der afspejler miljøer i den virkelige verden, og sikrer brugernes privatlivsbeskyttelse, bias-test og afbødning samt test af sjældne og ekstreme hændelser. Derudover tilbyder SAS "digitale tvillinger", som er duplikater af fysiske systemer, der giver organisationer mulighed for at eksperimentere med nye løsninger og teste strategier for forbedret effektivitet.

SAS har indgået partnerskab med Microsoft for at integrere deres generative AI-kapaciteter med Microsoft Azure OpenAI-platformen. Ved at bruge SAS-orkestrerings- og analyseværktøjer i forbindelse med Azure kan virksomheder understøtte kritiske operationer og drive innovation. Integrationen er indstillet til at være tilgængelig for en begrænset forhåndsvisning senere i år.

En anden væsentlig meddelelse er lanceringen af ​​SAS Health, en sundhedsplatform designet til at levere data- og analyseautomatisering. Denne virksomhedsløsning har til formål at forbedre sundhedsdatastyring og give indsigtsfulde analyser ved at muliggøre hurtig indtagelse af elektroniske sundhedsjournaler i standardiserede formater. SAS Health forventes at spille en central rolle i fremtidens levering af sundhedsydelser.

Viya-platformen modtog også opdateringer på konferencen. SAS introducerede Viya Workbench, et sikkert cloud-native udviklingsmiljø til eksekvering af kode. De annoncerede også tre klienter til populære udviklingsværktøjer: Jupyter Notebook, Visual Studio Code og SAS Enterprise Guide. Disse forbedringer sigter mod at øge produktiviteten og muliggøre hurtigere innovation for dataforskere og udviklere.

SAS afslørede også SAS App Factory, en applikation til hurtigt at udvikle AI-drevne applikationer. Denne løsning automatiserer opsætningen af ​​en cloud-native tech-stack, inklusive React, TypeScript og Postgres. Det er planlagt til at være almindeligt tilgængeligt næste år sammen med Viya Workbench.

Ud over disse initiativer lancerede SAS SAS Energy Forecasting Cloud rettet mod forsyningsselskaber. Denne cloud-baserede tjeneste hjælper med at forbedre planlægning og drift ved at levere forudsigelige analyser til spidsbelastning og transmissionsplanlægning. Forsøgsforløbet med Los Angeles Department of Water and Power demonstrerede potentialet i denne løsning.

Under hele konferencen understregede SAS vigtigheden af ​​AI og datastyringsstyring. De fremhævede deres ekspertise inden for styring og overholdelse og understregede gennemsigtigheden af ​​deres modeller, især dem, der er relateret til generativt indhold. SAS gentog sin forpligtelse til at levere fuldt funktionelle AI-løsninger og understregede den værdi, de giver i den "sidste mile" af implementeringen.

Samlet set forstærker SAS' meddelelser på Explore-konferencen deres dedikation til kunstig intelligens, analyse og avanceret teknologi for at løse kritiske forretningsmæssige udfordringer.

