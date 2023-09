Frankrig forbyder salg af iPhone 12 på grund af strålingsniveauer

Frankrigs juniorminister for digital økonomi har meddelt, at Apple skal standse salget af sin iPhone 12-model i Frankrig. Denne beslutning kommer efter, at landets strålingsvagthund, ANFR, har gennemført tests og opdaget, at smartphonens specifikke absorptionshastighed (SAR) overskred de lovlige grænser.

Jean-Noel Barrot, Frankrigs juniorminister, afslørede i et interview med Le Parisien, at ANFR underrettede Apple om forbuddet. Han sagde også, at en softwareopdatering kunne løse strålingsproblemerne forbundet med iPhone 12, som har været til salg siden 2020.

Barrot understregede, at Apple har to uger til at reagere og implementere de nødvendige ændringer. Undladelse af at gøre det kan resultere i en tilbagekaldelse af alle iPhone 12-enheder i omløb. Han understregede, at de samme regler gælder for alle virksomheder, også digitale giganter.

Den Europæiske Union har fastsat sikkerhedsgrænser for SAR-værdier i forhold til mobiltelefonbrug, da undersøgelser har antydet en potentiel øget risiko for visse typer kræft. Den franske vagthund vil dele sine resultater med tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemslande, hvor Barrot bemærker, at denne beslutning kan have en ringvirkning.

Frankrig har været proaktiv med hensyn til at overvåge strålingsniveauer af elektroniske enheder og udvidet reglerne i 2020 for at kræve, at detailhandlere viser strålingsværdier på emballagen til ikke kun mobiltelefoner, men også tablets og andre elektroniske produkter.

Apple har endnu ikke udsendt et svar på forbudsmeddelelsen.

