Roof Boxxer 2 Modular Hjelm: Et stilfuldt og praktisk valg for motorcyklister

Roof Boxxer-hjelmen har været et populært valg blandt motorcyklister siden starten i 1993. Roof, der er kendt for sit unikke afrundede design, der kombinerer moderne og retro-stil, fejrer nu sit 30-års jubilæum ved at introducere den nyeste version af en af ​​sine mest elskede hjelme – Boxxer 2 modulær hjelm.

Den originale Roof Boxxer-hjelm, der blev lanceret i 1995, vandt popularitet på grund af dens slående stil og praktiske funktioner. Dens modulære design, med en 180-graders vippebar hagestang, gav ryttere fleksibiliteten til nemt at flytte stangen af ​​vejen og samtidig bevare en umiskendelig æstetik. I 2017 introducerede Roof Boxxer Carbon, en lettere og mere præstationsorienteret version af samme design.

Boxxer 2 er en videreudvikling af Boxxer-serien, hvor Roof bibeholder sin ikoniske stil, mens den inkorporerer opdateret teknologi for at opfylde den nye ECE R22.06-standard. Hjelmen bevarer sin dobbelte P/J-homologering, hvilket betyder, at den er godkendt til vejbrug med hagestangen åben eller lukket. Det nye FleXLocker-system sikrer sikker låsning af glasfiberskallen i åben position, hvilket gør hjelmen let på kun 3.5 pund (1,600 gram). Bemærkelsesværdigt, på trods af at den overholder 22.06-standarden, bevarer Boxxer 2 samme vægt som sin forgænger.

Inde i hjelmen har Boxxer 2 et aftageligt og vaskbart Silent Lining-interiør med antibakteriel behandling, designet til komfort og en stille køreoplevelse. Hjelmen inkluderer også ekstra puder til tilpasselig tykkelse og tilbyder valgfri kindpuder af varierende tykkelse. Den kommer med et klart anti-ridsevisir med anti-dug skærm og er intercom-klar.

Roof Boxxer 2 modulære hjelm fås i tre solide farver (sort, grå og rød) og forskellige grafiske muligheder. Den tilbydes i størrelser fra XS til XXL og har en vejledende udsalgspris på 499 euro ($536 USD).

Som konklusion kombinerer Roof Boxxer 2 modulære hjelm stil og praktisk, hvilket gør den til et tiltalende valg for motorcyklister. Med sit opdaterede design og overholdelse af sikkerhedsstandarder tilbyder denne hjelm ryttere den perfekte blanding af innovation og klassisk appel.

Definitioner af begreber:

– Modulær hjelm: En hjelm med en hagestang, der kan vippes op, så rytteren kan blotte ansigtet helt.

– Homologering: Processen med certificering af, at et produkt opfylder visse sikkerheds- og ydeevnestandarder.

– ECE R22.06-standard: En europæisk standard for motorcykelhjelme, der sikrer, at de opfylder specifikke sikkerhedskrav.