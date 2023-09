Andrew Flintoff vender tilbage til cricketbanen som ulønnet konsulent for England-holdet

Den tidligere engelske cricketspiller Andrew Flintoff er vendt tilbage til cricketbanen efter at have været involveret i en ulykke, mens han filmede BBC-showet Top Gear i december sidste år. Flintoff, som er venner med Rob Key, Englands crickets administrerende direktør, arbejder nu som ulønnet konsulent med det engelske hold under den igangværende fire-kampe en-dages internationale serie mod New Zealand.

Rollen er midlertidig og begrænset til de næste fire kampe, og det forventes ikke, at Flintoff skal rejse med truppen til VM i Indien i næste måned. Den 45-årige cricketspiller, der spillede 79 tests og 141 endagslandskampe for England, før han trak sig tilbage i 2009, blev set lede feltøvelser med det engelske hold i Sophia Gardens i Cardiff.

Flintoff brækkede ribbenene ved ulykken sidste år, men han er nu kommet sig og er tilbage på banen. Hans tilbagevenden til cricketverdenen har skabt begejstring blandt fans, der husker hans bidrag til det engelske hold i løbet af hans spillerkarriere. Selvom han ikke vil være fast inventar i truppen, vil hans erfaring og ekspertise uden tvivl vise sig at være værdifuld for spillerne under den igangværende serie.

Det er altid inspirerende at se tidligere spillere som Flintoff forblive forbundet til den sport, de elsker, og dele deres viden med den nye generation af cricketspillere. Denne midlertidige rolle som ulønnet konsulent viser Flintoffs dedikation til spillet og hans vilje til at bidrage på enhver mulig måde.

