Framework lancerer SD-udvidelseskort i fuld størrelse til sin modulære bærbare computer

Framework, firmaet bag den modulære Framework laptop, har annonceret, at det arbejder på et SD-udvidelseskort i fuld størrelse til sin enhed. Virksomheden har besluttet at "forhåndsannoncere" modulet, hvilket betyder, at der er en chance for, at det aldrig bliver sendt. Men ved at gøre det sigter Framework mod at tage sit samfund med bag kulisserne i udviklingsprocessen.

I en meningsmåling foretaget i 2021 rangerede Framework-fællesskabet SD-kortet i fuld størrelse som den næstmest efterspurgte port, efter et Gigabit ethernet-stik, som Framework begyndte at sælge sidste år. Forsinkelsen i frigivelsen af ​​SD-udvidelseskortet skyldtes virksomhedens beslutning om at fokusere på at lancere sin første bærbare computer i 2020.

Hvert af udvidelseskortmodulerne udviklet af Framework har standard han-USB-C-porte, der kan sættes i forsænkede hun-USB-C-porte på bundkortet. Dette gør det muligt at bruge modulerne med andre USB-C-computere eller bytte mellem Framework-maskiner.

Derudover tilbyder Framework nedsatte 11. generations Intel Core-bundkort, med priser fra $199 til $399, for brugere, der er interesseret i at bygge deres eget uofficielle Intel NUC.

Samlet set giver Frameworks annoncering af SD-udvidelseskortet i fuld størrelse og tilgængeligheden af ​​bundkort til rabat, spændende muligheder for brugere for at tilpasse og bygge deres egne modulære bærbare og mini-desktops.

