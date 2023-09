Epic Games udgiver Fortnite Update 4.01 med My Hero Academia

Epic Games har lanceret Fortnite-opdatering 4.01, også kendt som v26.10-indholdsdrop. Opdateringen introducerer nye funktioner og genstande inspireret af My Hero Academia. Spillere kan nu spille som Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima og Mina Ashido. Disse karakterer er tilgængelige i Item Shop, og spillere kan også udøve Todorokis iskræfter ved at bruge Ice Wall-genstanden, der findes på øen.

Ice Wall-elementet giver spillere mulighed for at tilkalde glaciale skjolde til forsvars- og angrebsformål. Det kan beskytte spillere og deres parti mod skade og kan placeres strategisk til at slå modstandere tilbage. Ice Wall vil være tilgængelig indtil slutningen af ​​sæsonen, hvilket giver spillerne rigelig tid til at mestre dens evner.

Udover Todorokis Ice Wall kan spillere også bruge Dekus Smash-evne, som kan one-shot fjender på tværs af kortet. Deku's Smash kan fås fra All Might Supply Drops og vil være tilgængelig indtil v26.20-opdateringen.

Gennemførelse af quests relateret til My Hero Academia vil belønne spillere med erfaringspoint. Ved at fuldføre seks quests kan spillere øjeblikkeligt komme i niveau. Tre UA High School-helte-i-træningstøj, inklusive Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima og Mina Ashido, er nu tilgængelige i varebutikken.

Andre tilføjelser i v26.10-opdateringen inkluderer returneringen af ​​Pizza Party-elementet, som genopretter sundhed og skjold, og introduktionen af ​​nye augments såsom Reckless SMG Reload. Super Level Styles er også blevet tilføjet som bonusbelønninger for spillere, der går forbi sæsonniveau 100.

Opdateringen indeholder også fejlrettelser og forbedringer. Navnlig er det smukke 'Bow Emoticon' vendt tilbage til ejernes skabe og har brugt Bars ved at genrulle Reality Augments nu fremskridt quests, og overlevende medalje fremskridtsmål hænger ikke længere fast.

Disse detaljer er baseret på datamineret indhold, som inkluderer forventede skins, myter, nye redigeringsstile og andre tilføjelser til spillet.

