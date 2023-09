Fortnite-chef Donald Mustard annoncerer pensionering efter 25 år i spilindustrien

Donald Mustard, den kreative chef hos Epic Games og hjernen bag det globale spilfænomen Fortnite, har annonceret sin pensionering efter en storslået 25-årig karriere i spilindustrien. Mustard fik først anerkendelse, da han i 2005 var med til at stifte Chair Entertainment, studiet bag successpil som Shadow Complex og Infinity Blade. I 2008 blev Chair opkøbt af Epic Games, og Mustard steg til sidst til stillingen som chief creative officer i 2016.

I en erklæring delt på sociale medier udtrykte Mustard sin taknemmelighed for den utrolige rejse, han havde oplevet gennem sin karriere. Han takkede sine kolleger og Epic Games CEO Tim Sweeney for deres støtte og samarbejde. Mustard reflekterede over de forskellige resultater, han havde opnået, fra at skabe spil som Advent Rising og Undertow, til at være en del af det team, der formede Fortnites succes.

Da Mustard siger farvel til sin rolle i Epic Games, udtrykte han stolthed over virksomhedens evne til at bringe glæde og glæde til Fortnite-fællesskabet. Han nævnte ikoniske øjeblikke som f.eks. Battle Bus-lanceringen, himlens åbning af en raket og dans med venner efter en Victory Royale. Mustard forsikrede fans om, at fremtiden for Fortnite er i gode hænder, og drillede, at holdene arbejder på "store, fængslende, fantastiske ting."

Efter pensioneringen ser Mustard frem til at tilbringe kvalitetstid med sin kone og familie. Han udtrykte begejstring over at fortsætte med at være en spiller og nyde Fortnites fremtid sammen med det fællesskab, han var med til at skabe.

