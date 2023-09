Raja Koduris Mihira AI sigter mod at bringe AI til masserne

Raja Koduri, grundlægger af Mihira AI og tidligere Intel-chefarkitekt, har grundlagt en kunstig intelligens-startup, der søger at gøre AI tilgængelig og overkommelig, især inden for visuelle effekter i film. Koduri, en succesfuld chipdesigner, sigter mod at bruge AI til at gøre enhver kunstner til en "superkunstner" ved at træne tusindvis af kunstnere i Indien i nye værktøjer og teknologier. Målet er at skabe visuelle briller, der er på niveau med "Game of Thrones", men til en brøkdel af prisen. Koduri ønsker at sænke budgettet for at skabe film som "Avatar", der koster omkring $400 millioner, til kun $10 millioner ved hjælp af kunstig intelligens.

Koduris ambitioner stopper dog ikke ved filmindustrien. Han ønsker også at bringe kunstig intelligens til Indiens fjerntliggende områder ved at oprette datacentre inden for hver 100-kilometers radius, hvilket gør computerinfrastruktur tilgængelig for flere mennesker. Han mener, at hvis Indien skal blive en teknologisk leder, skal det investeres i den bedste infrastruktur til computere. Selvom omkostningerne ved at oprette adskillige datacentre kan virke skræmmende, er Koduri overbevist om, at Indien kan få det til at ske ved at udnytte sine produktionskapaciteter og nedbringe omkostningerne til et par milliarder dollars.

Koduri løser også udfordringen med at tiltrække de bedste chip- og AI-ingeniører til at arbejde i Indien. Han mener, at penge ikke er den afgørende faktor, men derimod den kollektive passion og økosystem, som Indien kan tilbyde. Opbygning af et stærkt økosystem, der ligner dem i Silicon Valley og andre teknologiske hubs, vil tilskynde talentfulde ingeniører til at vende hjem og bidrage til Indiens chip- og AI-industri.

For at rette op på tendensen med, at chipdesign-startups i Indien primært bliver servicevirksomheder, understreger Koduri vigtigheden af ​​at fokusere på grundlæggende udvikling af intellektuel ejendom (IP). Startups bør sigte mod at bygge produkter, der adresserer slutbrugerproblemer, hvad enten det er inden for spil, AI, smartphones eller andre domæner. Koduri mener, at Indien med den rette støtte og tankegang kan fremme en kultur for IP-udvikling.

Samlet set er Koduri optimistisk med hensyn til Indiens potentiale inden for chip- og AI-rummet. Han har rådgivet og opmuntret flere chip-startups i landet, herunder et emballagedesignfirma kaldet Infinipack. Som svar på ideen om, at avanceret emballage kan levere mere effektive chips efter Moores lovs "død", minder Koduri os om, at essensen af ​​Moores lov var fordoblingen af ​​chipydelsen hvert andet år. Selvom dette måske ikke længere er tilfældet, fastholder han, at teknologiske fremskridt stadig er mulige.

