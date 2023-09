Introduktion af Xbox Mastercard: Tjen point for din spiloplevelse

Microsoft har afsløret sit seneste tilbud til gamere: Xbox Mastercard. Dette nye kreditkort giver kortmedlemmer mulighed for at optjene point på deres køb, som kan indløses til spil og tilføjelser i Microsoft Store. Kortet vil i første omgang være tilgængeligt eksklusivt for medlemmer af Xbox Insider-programmet i USA, fra den 21. september, før det bliver tilgængeligt for alle USA-baserede Xbox-brugere næste år.

Xbox Mastercard er et resultat af et partnerskab mellem Microsoft og Barclays. Som forventet har kortet til formål at tilskynde brugere til at købe Xbox-indhold. For hver dollar brugt på daglige køb, modtager kortholdere ét belønningspoint. Dog stiger belønningspointsatsen til fem point pr. dollar brugt i Microsoft Store. Derudover vil køb foretaget gennem udvalgte streaming- og spisetjenester, såsom Netflix, DoorDash og Grubhub, tjene tre point per dollar.

Hvert belønningspoint er værdsat til én øre, når det indløses til Xbox-spil og tilføjelser. Det betyder, at hvis du bruger $1,000 på standardkøb ved at bruge kortet, vil du optjene point, der svarer til $10, som du kan bruge til nye spil. Kortet vil være tilgængeligt i fem forskellige designs, og brugere kan tilpasse det med deres Xbox Gamertag.

Med hensyn til funktionalitet understøtter Xbox Mastercard kontaktløse betalinger og digitale tegnebøger. Kortholdere vil også have gratis adgang til deres FICO-kreditscore. Kortets årlige procentsats (ÅOP) kan variere fra 20.99 % til 31.99 %, afhængigt af resultaterne af en kreditkontrol.

For at lokke brugere til at tilmelde sig og bruge kortet tilbyder Microsoft et par ekstra frynsegoder. Kortholdere vil modtage en bonus på 5,000 kortpoint (svarende til $50) efter at have foretaget deres første køb. Desuden vil medlemmer nyde tre måneders Xbox Game Pass Ultimate gratis efter at have brugt Mastercard for første gang. Dette abonnement kan endda overføres til en ven, hvis kortholderen allerede er abonnent.

Overordnet set sigter Xbox Mastercard mod at forbedre spiloplevelsen for Xbox-brugere ved at belønne dem for deres køb. Med dets attraktive belønningspointsystem og eksklusive bonusser vil dette kreditkort helt sikkert appellere til ivrige spillere.

