Ford F-150 Lightning-chauffører kan nu bruge Apple Maps til EV-navigation

Ford F-150 Lightning elektriske lastbilejere har nu mulighed for at navigere ved hjælp af Apple Maps og modtage vejledning om, hvor de skal lade op undervejs. Denne funktion blev for nylig afsløret i en meddelelse udsendt af Ford-forhandlere, hvori det hedder, at alle Lightning-ejere vil have adgang til Apple Maps-funktionen. Det kræver dog Apple iOS 15.4 eller nyere og Ford Power-Up 6.3.0 eller nyere.

Selvom Apple Maps EV-vejledning ikke er nyt for Ford EV'er, er det den første for F-150 Lightning-modellen. Tidligere var den tilgængelig i Ford Mustang Mach-E, der dækkede modeller fra 2022 og 2023, samt nogle ældre modeller afhængig af infotainmentsystemets softwareversion.

Ford forklarede, at Apple Maps bruger iPhone-data til at læse køretøjs- og batterioplysninger, når de er tilsluttet CarPlay, og tilføjer opladere til turen efter behov. Green Car Reports har endnu ikke testet opladningsstop-funktionaliteten i Apple Maps sammenlignet med Fords native navigationsfunktioner og BlueOval-opladningsnetværket.

Andre bilproducenter, såsom Porsche, har integreret Apple Maps i deres elbiler for at spore energiforbrug og tilpasse ruter baseret på højdeændringer og andre faktorer. BMW var det første mærke, der muliggjorde denne funktion i en elbil på det amerikanske marked, 2022 BMW i4.

Google inkluderer også opladere til elbiler i sit navigationssystem, der tilbyder ladningstilstand og rækkeviddeestimater for udvalgte EV-modeller. Ford fremhæver, at dets native navigationssystem giver yderligere funktioner, der ikke tilbydes gennem Apple Maps, såsom tilgængelighed af ladestationer, betalingsoplysninger knyttet til en unik køretøjsidentifikation og information om Fords BlueOval-ladenetværk.

Udover Apple Maps-integrationen introducerer Ford en Charge Assist-funktion, der gør det muligt for chauffører at finde, starte og betale for offentlige ladestationer ved hjælp af infotainmentsystemets skærm. Dette eliminerer behovet for separate apps som FordPass eller ladenetværkets app.

Samlet set udvider Ford funktionerne i F-150 Lightning for at give en problemfri og bekvem oplevelse for elbilister, uanset om de foretrækker at bruge Apple Maps eller Fords native navigationssystem.

kilder:

- CarsDirect

- Ford