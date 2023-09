Football Manager 2024 Udgivelsesdato annonceret

Sega har afsløret, at Football Manager 2024 udkommer den 6. november. Spillet vil være tilgængeligt på forskellige platforme, herunder pc, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S og smartphones. Dette vil være den 20. del i Football Manager-serien og vil være det første spil i serien, der lanceres i Japan.

Et væsentligt træk ved FM24 er tilgængeligheden på Xbox Game Pass ved lanceringen for pc- og Xbox Series X/S-brugere. Derudover vil Football Manager 2024 Mobile være tilgængelig via Netflix, efter inkluderingen af ​​FM23 Touch på Apple Arcade.

Sports Interactive, udviklingsteamet bag spillet, udtrykte begejstring over udgivelsen i Japan og introduktionen af ​​japansk sprogunderstøttelse. Dette, sammen med integrationen af ​​spillet i Netflix, som har en bred abonnentbase på over 230 millioner mennesker verden over, giver en betydelig mulighed for Football Manager-spillersamfundet til at vokse endnu mere.

Forudbestillinger til Football Manager 2024 er i øjeblikket åbne og giver 10 procent rabat indtil den officielle lanceringsdag. Forudbestilling giver også adgang til en tidlig adgangsperiode for PC/Mac-spillere cirka to uger før spillets udgivelse.

Det er værd at bemærke, at Football Manager 2024 forventes at være den sidste del, inden en større overhaling skal finde sted næste år med FM25. I et interview med Eurogamer udtrykte Miles Jacobson, chefen for Sports Interactive, sin personlige skuffelse over det forrige indlæg i serien, på trods af dens enorme popularitet.

kilder:

– Eurogamer

- Sega

Definitioner:

– Xbox Game Pass: En abonnementstjeneste, der tilbydes af Microsoft, der giver adgang til et bibliotek af spil mod et månedligt gebyr.

– Tidlig adgang: En periode før den officielle udgivelse af et spil, hvor spillere kan få adgang til og spille spillet, mens det stadig er under udvikling eller test.