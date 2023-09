Football Manager 2024 Mobile kommer til Netflix Games i november

Football Manager, den populære videospilserie fra SEGA, får sin mobildebut på Netflix Games i november 2023. Den kommende udgivelse med titlen "Football Manager 2024 Mobile" hyldes som den mest komplette udgave til dato og giver spillerne mulighed for at samle en hold af fodboldspillere fra forskellige ligaer.

Spillet udgives samtidigt på mobilen sammen med boxed og digitale udgaver til større konsoller og pc-platforme såsom Steam, Epic Games og Xbox Game Pass. Tidligere fremskridt fra 2023-udgaven af ​​Football Manager kan overføres til den nye udgivelse, men der kræves et Netflix-abonnement for at spille.

Det er værd at bemærke, at Football Manager 2024 Mobile, ligesom alle andre spil på Netflix (i alt 74 titler), ikke vil indeholde nogen reklamer eller mikrotransaktioner. I et officielt blogindlæg fremhæver Netflix sin globale rækkevidde og medlemsbase som årsager til flytningen af ​​spillet til deres platform, hvilket giver flere spillere adgang til spillet end nogensinde før.

For at downloade Football Manager 2024 Mobile kan eksisterende spillere med et Netflix-medlemskab finde og installere spillet via Netflix-mobilappen efter dets udgivelse. Det vil være placeret i en dedikeret spilrække på Apple-telefoner og en separat spilfane på Android-enheder. Spillet vil dog ikke være tilgængeligt via Netflix-appen på pc'er, tv'er og spillekonsoller.

Dette samarbejde mellem SEGA og Netflix markerer deres andet spil sammen, efter udgivelsen af ​​Sonic Prime Dash tidligere på året. Yderligere detaljer om Netflix-versionen af ​​Football Manager vil blive afsløret i slutningen af ​​oktober.

Når udgivelsesdatoen nærmer sig, kan spillere og fans af Football Manager forudse den nye mobile oplevelse på Netflix Games, hvilket udvider rækkevidden af ​​det populære fodboldstyringssimuleringsspil til et bredere publikum.

kilder:

– Netflix Games Blog Post

– SEGA