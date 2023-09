Flipkart Mobiles Bonanza-udsalg: Gode tilbud på smartphones

Flipkart er i øjeblikket vært for et Mobiles Bonanza-udsalg, hvor kunder kan finde fantastiske tilbud og rabatter på en række smartphones, herunder populære modeller som iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro og Nothing Phone 1. Dette syv-dages udsalg begyndte den 3. september og fortsætter indtil den 9. september.

Under dette udsalg tilbyder Flipkart ikke kun rabatter, men også banktilbud, betalingsbaserede rabatter, gratis EMI-muligheder og byttetilbud på udvalgte smartphones. Kunder kan drage fordel af disse tilbud til at købe deres ønskede telefoner til mere overkommelige priser.

I det igangværende Mobiles Bonanza-udsalg er iPhone 14 noteret til Rs. 68,999, ned fra den oprindelige pris på Rs. 79,900. Realme 11 Pro 5G er tilgængelig for Rs. 22,999 i stedet for Rs. 23,999. Redmi Note 12 Pro 5G kan købes til en startpris på Rs. 19,499, ned fra Rs. 24,999. Derudover er Nothing Phone 1 opført for Rs. 28,999, reduceret fra den oprindelige pris på Rs. 33,999.

Men hvis du går glip af dette udsalg, så fortvivl ikke! Flipkart har flere kommende udsalg, som du kan se frem til. I oktober forventes det årlige Big Billion Days-udsalg at starte den 3. oktober og kan vare indtil den 10. oktober. Dette udsalg giver normalt betydelige rabatter på elektronik, tilbehør og tv. Derudover kan Flipkart holde et Big Dussehra-udsalg fra den 20. oktober til den 24. oktober, der tilbyder op til 80 procent rabat på forskellige produkter.

Når vi bevæger os ind i november, vil Flipkart sandsynligvis organisere et stort Diwali-udsalg fra 1. november til 6. november, efterfulgt af Flipkart Mobile Bonanza-udsalg fra 8. november til 14. november, som vil indeholde eksklusive tilbud og rabatter på smartphones. Desuden vil der være et Grand Gadgets Days-udsalg fra den 18. november til den 24. november og et Grand Home Appliances-udsalg fra den 24. november til den 28. november. De sidste uger af november vil muligvis også se Best Of Season-udsalget, Grand Gadget Days-udsalget og Black Fredagsudsalg på Flipkart.

I december kan du forberede dig på Flipkart End of Season-udsalget fra 7. december til 12. december, Big Saving Days-udsalget fra 16. december til 21. december, juleudgaven af ​​Flipkart End of Season-udsalget fra 22. december til 25. december og Udsalg fra 24. december til 31. december. Flipkart kan også arrangere Grand Gadgets Days-udsalget i løbet af årets sidste tre dage.

Under disse kommende salg planlægger Flipkart at samarbejde med forskellige finansielle institutioner for at tilbyde cashback, belønningspoint og rabatter til kunderne, hvilket sikrer, at de kan spare endnu mere, mens de handler online.

