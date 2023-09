Santa Cruz afslører letvægts eMTB: The Heckler SL

Santa Cruz har udvidet sit udvalg af elektriske cykler med tilføjelsen af ​​Heckler SL, en letvægts eMTB drevet af Fazuas Ride 60-motor og et 430 Wh batteri. Med et relativt let system holdes cyklens vægt i det lave 40-pund rækkevidde. Rammedesignet er slankere sammenlignet med Santa Cruz's fulddrevne Heckler-model, hvilket gør det mindre tydeligt, at det er en eMTB.

Med blandede hjul, en 160 mm gaffel og 150 mm vandring bagtil, lover Heckler SL at være en alsidig og dygtig cykel. Santa Cruz hævder, at det er "fantastisk til hurtige flugter og til at få mest muligt ud af en tur." Cyklen fås i forskellige størrelser, fra S til XXL, hvilket sikrer en god pasform til ryttere i forskellige højder.

Heckler SL kan prale af en carbonramme med muligheder for rammer i C eller CC niveau. CC-rammerne er lettere på grund af brugen af ​​en anden kulstofkvalitet. Fazua Ride 60-motorens display er integreret i toprøret og giver information om køretilstand og batteriniveau. Motorens styreenhed er placeret på venstre side af styret.

Med hensyn til geometri tilbyder Heckler SL en række rækkevidde-numre og hovedvinkler afhængigt af størrelsen og placeringen af ​​flip-chippen på bagsiden af ​​støddæmperen. Kædestagets længde varierer med hver størrelse for at opretholde balancen. Cyklen er udstyret med et vandflaskebeslag i fuld størrelse inde i den forreste trekant.

Heckler SL fås i forskellige byggesæt med priser fra $7,299 til $12,999 USD. Cyklen har en Maxxis DHF / DHR II dækkombination for god trækkraft. Nogle ryttere foretrækker dog måske et hårdere dæk for øget støtte og reducerede chancer for flade dæk.

Med hensyn til køreindtryk giver Heckler SL en jævn og rolig klatreoplevelse, især i lavere motortilstande. Cyklen leverer imponerende greb og stabilitet på nedkørsler, samtidig med at den bevarer gode springegenskaber. Sammenlignet med Specialized Levo SL har Heckler SL en mere downhill-orienteret følelse.

En potentiel ulempe er Ride 60-systemets ringcontroller, som kan føles billig og kræver flere tryk for at skifte tilstand. Cyklen tilbyder dog tre køretilstande: Breeze, River og Rocket, der passer til forskellige kørepræferencer.

Sammenfattende er Santa Cruz's Heckler SL en letvægts eMTB, der tilbyder alsidighed og ydeevne på en række forskellige terræner. Med sit slanke design er det måske ikke umiddelbart tydeligt, at det er en eMTB. Ryttere kan forvente en dygtig klatreoplevelse, imponerende trækkraft og stabilitet på nedkørsler og en downhill-orienteret følelse.