First Advantage erhverver Biometrics Technology Provider Infinite ID

First Advantage, en udbyder af beskæftigelsesbaggrundsscreening og verifikationstjenester, har annonceret sit opkøb af udbyderen af ​​biometriteknologi, Infinite ID, for $41 millioner i kontanter. Opkøbet har til formål at udvide First Advantages tilbud om netværk og identitetsverifikation til sine amerikanske kunder.

Infinite ID, med hovedkontor i Hicksville, New York, er et porteføljeselskab af det private investeringsfirma Enlightenment Capital. Virksomheden forventes at generere mere end 10 millioner dollars i årlig omsætning. Udbyderen af ​​biometriteknologi tilbyder identifikations- og autentificeringsværktøjer til forskellige sektorer, herunder forsvar og efterretninger, national sikkerhed, retshåndhævelse, grænsesikkerhed, katastrofeberedskab og nødhåndtering og virksomhedssikkerhed.

Administrerende direktør for First Advantage, Scott Staples, udtalte, at Infinite IDs software komplementerer virksomhedens eksisterende RightID og Digital Identity Services-tilbud. Dette opkøb ses som et væsentligt skridt i retning af at udvide First Advantages produktportefølje og kerneforretning.

Med dette opkøb sigter First Advantage mod at forbedre sine muligheder for at levere avancerede biometriske teknologiløsninger for at hjælpe arbejdsgivere med at reducere risikoen og opretholde overholdelse. Biometrisk autentificering tilbyder et højt sikkerhedsniveau ved at bruge unikke fysiske eller adfærdsmæssige egenskaber, såsom fingeraftryk, ansigtsgenkendelse eller irisscanning, til at verificere en persons identitet.

Kilder: First Advantage, Infinite ID

