Portugisiske fintech Rauva køber den digitale bank Banco Empresas Montepio for €30 mio

Rauva, en portugisisk fintech-superapp, har annonceret sit opkøb af den digitale bank Banco Empresas Montepio for cirka €30 mio. Dette træk forventes at positionere Rauva til langsigtet vækst og muliggøre udviklingen af ​​nye finansielle produkter skræddersyet til små til mellemstore virksomheder (SMV'er), freelancere og iværksættere.

Rauva-appen, som allerede tilbyder digitale konti, betalinger, kortudstedelse, forretningsomkostningsstyring og regnskabstjenester, sigter mod at udvide sine tilbud til at omfatte nye kreditløsninger og andre produkter. Købet af Banco Empresas Montepio, en fuldt licenseret bank, betragtes som en væsentlig milepæl for Rauvas ambition om at blive en omfattende bankløsning.

Rauva blev grundlagt i 2022 af Jon Fath og Sam Mizrahi og har hurtigt udvidet sit team til næsten 30 ansatte. Fintech-startup'en er blevet udvalgt af Portugals centralbank, Banco de Portugal, til at deltage i dets FinLab-program og er blevet anerkendt som en af ​​de mest fremvoksende fintech-virksomheder.

Jon Fath, medstifter og administrerende direktør for Rauva, udtrykte begejstring over købet og fremhævede de langsigtede fordele, det medfører. Han nævnte, at opkøbet ikke kun sparer tid, men også øger effektiviteten og skalerbarheden. Fath understregede Rauvas forpligtelse til at levere de bedste løsninger og tjenester til sine kunder, da virksomheden stræber efter at blive en af ​​Portugals første enhjørninger.

Portugals digitale banklandskab oplever betydelig vækst, hvor næsten 1.5 millioner mennesker allerede bruger neobanker. Dette gør Portugal til det fjerdestørste neobankmarked i Europa, med fremskrivninger, der indikerer, at næsten en tredjedel af den portugisiske befolkning vil have en neobankkonto i 2027.

Rauva's opkøb af Banco Empresas Montepio følger en trend med fintech-virksomheder, der ekspanderer gennem opkøb. Den tyrkiske neobank Papara købte for nylig Spaniens Rebellion, hvilket styrkede sin tilstedeværelse på det kontinentale Europa og opnåede en værdiansættelse på milliard dollars. Papara har til hensigt at fortsætte med at forfølge opkøb som sin primære strategi for ekspansion i hele Europa.

