Sådan estimerer du bytteværdien af ​​din nuværende iPhone før den nye iPhone-lancering

Med Apples længe ventede begivenhed lige rundt om hjørnet, overvejer mange måske at købe de nye iPhones, der vil blive annonceret. Det er dog ikke alle, der har penge nok til at købe dem ved lanceringen. Den gode nyhed er, at der er en måde at lette denne økonomiske byrde på – ved at handle med din nuværende iPhone.

For at bestemme den anslåede indbytningsværdi af din iPhone kan du besøge Apples officielle indbytningswebsted. De giver en omfattende liste over indbytteværdier for deres enheder, herunder iPhones, Apple Watches og andre produkter. Dette vil give dig en idé om, hvor meget du kan forvente at modtage, når du bytter din nuværende enhed til en ny.

For eksempel, ifølge den aktuelle liste over indbytningsværdier på Apples hjemmeside, kan iPhone 13 Pro Max få dig op til $640, mens iPhone 7 er opført til en indbytteværdi på $40. Husk, at disse værdier er skøn og kan variere afhængigt af din enheds tilstand.

Det er vigtigt at bemærke, at indbytningsværdierne for de kommende iPhone 14-modeller endnu ikke er inkluderet på listen. Så hvis du planlægger at bytte din enhed til den nyeste model, skal du muligvis vente, indtil disse værdier er opdateret på hjemmesiden.

At kende den anslåede bytteværdi af din nuværende iPhone kan hjælpe dig med at planlægge dit budget og træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du vil opgradere til den nye iPhone. I betragtning af de høje omkostninger ved smartphones i disse dage, kan enhver besparelse, du kan få ved at handle med din gamle enhed, være gavnlig.

Afslutningsvis, hvis du overvejer at købe en af ​​de nye iPhones, men er bekymret for prisen, er det en god idé at estimere bytteværdien af ​​din nuværende iPhone. Apples officielle indbytningswebsted giver en praktisk måde at gøre dette på, hvilket giver dig en idé om, hvor meget du kan forvente at modtage, når du bytter din enhed til en nyere model. Dette kan hjælpe dig med at planlægge dit budget og potentielt spare penge på dit nye iPhone-køb.

kilder:

– Apples officielle indbyttewebsted