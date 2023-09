Instagrams tråde introducerer søgeordssøgningsfunktion

Instagram's Threads, messaging-appen designet til at tiltrække brugere væk fra rivaliserende sociale netværk, har introduceret en ny søgeordsfunktion. Tidligere kunne brugere af Threads kun søge efter andre konti, men tilføjelsen af ​​søgeordssøgning giver dem nu mulighed for at søge efter indlæg baseret på specifikke termer. Funktionen lanceres på engelsk og spansk i flere lande, herunder USA, Argentina, Indien og Mexico. Den nye søgefunktion er tilgængelig på både mobilversionen af ​​Threads og hjemmesiden, som blev lanceret i august.

Søgeordssøgningsfunktionen havde været en af ​​de mest efterspurgte tilføjelser fra Threads-brugere. Evnen til at søge efter indlæg tilpasser nu Threads med andre sociale netværk såsom X (tidligere kendt som Twitter) og Bluesky, som allerede tilbyder lignende muligheder. For at få adgang til søgefunktionen kan brugere vælge søgeikonet og indtaste deres søgeord eller term. Søgeresultaterne viser matchende konti eller indlæg.

Siden lanceringen i juli har Threads tiltrukket over 100 millioner nye brugere. Antallet af aktive daglige brugere begyndte dog at falde efter sit højdepunkt den 7. juli. Den 26. juli var det daglige forbrug faldet med 70 %, og mellem 7. juli og 7. august faldt antallet af brugere med 79 %. For at holde brugerne engageret har Threads arbejdet på at tilføje nye funktioner og forbedre eksisterende. Den nylige tilføjelse af søgeordssøgningen har til formål at vinde tilbage eller tiltrække nye brugere.

Nogle funktioner, som brugere stadig anmoder om, inkluderer en redigeringsknap, en direkte beskedfunktion og et hashtag-system. Lanceringen af ​​hjemmesiden i august var en væsentlig udvikling, da Threads tidligere kun var tilgængelig som en mobilapp. Tråde fortsætter med at udvikle sig og foretager ændringer for at imødekomme brugernes krav og følge med andre sociale medieplatforme.

