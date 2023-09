Udfordringen med at opnå anonymitet i digitale aktivøkosystemer

Federal Reserve har udgivet et papir, der diskuterer begrænsningerne ved at opnå kontantlignende anonymitet i digitale aktivøkosystemer. Avisen argumenterer for, at ønsket om anonymitet ofte er baseret på en misforståelse af, hvordan digitale systemer fungerer. På trods af kryptering og andre sikkerhedsforanstaltninger kan små stykker information stadig lække gennem aktivitetslogfiler og revisionsspor, hvilket gør fuldstændig anonymitet praktisk talt umulig.

Mens papiret anerkender, at digitale systemer ikke kan give samme grad af anonymitet som kontanter, lykkes det ikke at adressere den udbredte erkendelse af, at digitale penge gradvist vil erstatte kontanter, og udrydde ethvert potentiale for anonymitet i fremtiden. Dette er et nøglepunkt, som mange individer instinktivt forstår.

Papiret dækker forskellige typer systemer, herunder offentlige og tilladte blockchains, men det er tydeligt skrevet ud fra et centralbankperspektiv. Den skelner mellem udstedelseslaget og cirkulationslaget, et koncept, der almindeligvis forbindes med centralbankers digitale valutaer (CBDC'er).

En privatlivsstrategi, der foreslås i papiret, involverer at anvende hybride tilgange i stedet for at stole på en enkelt metode. For eksempel er en fælles tilgang for CBDC'er at tillade betalinger af mindre værdi uden at kræve Kend din kunde (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) checks. Dette åbner dog døren for, at ulovlige aktører kan opdele større transaktioner i mindre beløb for at omgå kontrol.

Papiret fremhæver også de utilsigtede konsekvenser af bevidst videregivelse af data. Privatlivsforbedrende funktioner kommer ofte med en stor beregningsbelastning, hvilket kan resultere i dårlig transaktionsydelse. Brugere kan vælge at deaktivere disse funktioner for at fremskynde afviklingen og ubevidst kompromittere deres eget privatliv og hele betalingssystemets privatliv.

Spørgsmål om privatliv og brugervenlighed er afgørende faktorer, der kan bestemme succes eller fiasko for CBDC'er. Bekymringer om privatlivets fred har vundet indpas, og offentligheden stiller spørgsmålstegn ved regeringernes potentielle misbrug af personlige oplysninger. Derudover, hvis CBDC'er ikke tilbyder væsentlige brugervenlighedsfordele i forhold til eksisterende private løsninger, kan de kæmpe for at opnå accept blandt den generelle befolkning.

Federal Reserves udforskning af privatlivsstrategier i digitale aktivøkosystemer fremhæver kompleksiteten og udfordringerne ved at opnå anonymitet. Det tjener som en påmindelse om, at selvom privatliv er en ønskelig egenskab, kan det være urealistisk at forvente fuldstændig kontantlignende anonymitet i digitale systemer.

Kilder: Federal Reserve, Financial Times, RBC

Definitioner:

– Fortrolighed: Tilstanden eller betingelsen om at være fri for uautoriseret indtrængen eller videregivelse af personlige oplysninger.

– Økosystemer for digitale aktiver: Netværket af platforme og systemer, der letter oprettelsen, lagringen og overførslen af ​​digitale aktiver såsom kryptovalutaer.

– Anonymitet: Tilstanden af ​​at være anonym eller uidentificerbar. I forbindelse med digitale systemer refererer det til evnen til at udføre transaktioner eller aktiviteter uden at afsløre sin sande identitet.

– Central bank digital currency (CBDC): En digital form for et lands fiat-valuta udstedt og reguleret af centralbanken.