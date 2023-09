Apple Watch Series 9: Forbedret ydeevne og forbedret Find My Accuracy

Det nyligt annoncerede Apple Watch Series 9 introducerer flere spændende opdateringer, der vil forbedre brugeroplevelsen. Selvom der ikke er noget synligt hardware-redesign eller nye sundhedssensorer, kan Series 9 prale af en opdateret ultra-bredbåndsprocessor. Denne processoropdatering, kendt som S9, er det første ægte ydelsesboost i tre år, hvilket giver en betydelig hastighedsforøgelse og forbedret reaktionsevne sammenlignet med tidligere modeller.

Ud over forbedret ydeevne har Apple Watch Series 9 øget lysstyrke, der når op til 2000nits for bedre synlighed i skarpt dagslys og så lavt som 1nit, når det er dæmpet. En bemærkelsesværdig forbedring er behandlingen på enheden af ​​Siri-stemmekommandoer, hvilket resulterer i hurtigere svartider. Brugere kan nu spørge Siri om deres søvnmønstre, gangpuls, aktivitetsniveau og endda logge sundhedsdata som vægt eller medicinindtag ved hjælp af kun deres stemme. Siri-sundhedsforespørgsler vil blive udvidet til flere sprog senere i år.

Apple har også introduceret en ny måde at udstede kommandoer med Double Tap-funktionen. Brugere kan blot trykke deres finger og tommelfinger sammen to gange for at besvare opkald, stoppe timere og udføre andre hurtige handlinger. Denne funktion vil være tilgængelig i næste måned.

På trods af den øgede lysstyrke og forbedrede funktioner bevarer Apple Watch Series 9 en "hele dagen" batterilevetid på 18 timer. Den 9. serie er tilgængelig for forudbestilling fra og med i dag, med levering sat til den 22. september 2023. Startprisen for Apple Watch Series 9 er 399 $.

For dem, der er interesseret i tilpasningsmuligheder, kan nye Hermes- og Nike-bånd til Apple Watch også bestilles i dag og vil være tilgængelige i butikkerne den 22. september. Aluminiumsmodellerne i Series 9 kommer i forskellige farver, herunder starlight, midnat, sølv, (PRODUKT)RØD og pink, mens udgaven af ​​rustfrit stål fås i guld, sølv og grafit. Hermes-udgaven tilbyder rustfrit stål muligheder i sølv eller mellemsort.

Samlet set bringer Apple Watch Series 9 et længe ventet ydelsesboost og forbedret funktionalitet til den populære smartwatch-linje. Med sin opdaterede processor, forbedrede Siri-funktioner og nye funktioner som Double Tap for hurtige handlinger, lover Series 9 at give en opgraderet brugeroplevelse.

