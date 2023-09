Forbedrede sikkerhedsfunktioner i Samsungs One UI Watch 5-opdatering

Samsungs One UI Watch 5-opdatering frembringer forbedrede sikkerhedsfunktioner for Galaxy Watch-brugere. En bemærkelsesværdig ændring er, at PIN- eller mønsterbaserede skærmlåse ikke længere kan omgås af fabriksnulstillinger. Dette betyder, at hvis dit Galaxy Watch kører den seneste opdatering, og du har aktiveret en PIN-kode eller mønsterbaseret skærmlås, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden eller mønsteret under den indledende opsætning efter en fabriksnulstilling.

I tilfælde af et tabt eller stjålet Galaxy Watch forhindrer denne ekstra sikkerhedsfunktion uautoriseret adgang og beskytter dine personlige data. Det sikrer, at ingen andre kan bruge dit ur uden at indtaste den korrekte PIN-kode eller mønster. Denne opdatering har til formål at give øget sikkerhed og ro i sindet for Galaxy Watch-brugere.

Men hvis du glemmer din pinkode eller dit mønster, kan du stadig få adgang til dit Galaxy Watch igen ved at bekræfte din identitet via din Google-konto og smartphone. Ved at bruge dit Google ID eller fingeraftryk kan du gendanne dit Galaxy Watch efter en fabriksnulstilling.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle brugere har rapporteret problemer med at bekræfte deres Google-konto ved hjælp af fingeraftryksscanneren under opsætningsprocessen. Indtastning af Google-kontoens adgangskode manuelt har dog vist sig at være en vellykket metode til identitetsbekræftelse og oplåsning af uret.

One UI Watch 5-opdateringen debuterede oprindeligt med Galaxy Watch 6-serien og er nu tilgængelig til Galaxy Watch 4 og Watch 5-serierne på forskellige markeder. Samsung fortsætter med at prioritere sikkerheden og privatlivets fred for sine brugere, og denne opdatering er et vidnesbyrd om deres engagement.

Samlet set tilbyder de forbedrede sikkerhedsforanstaltninger i One UI Watch 5-opdateringen større beskyttelse for Galaxy Watch-brugere og sikrer, at deres personlige data forbliver sikre, selv i tilfælde af en fabriksnulstilling.

