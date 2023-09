Huawei lancerer ny Mate 60-serie: En potentiel rival til Apple

En ny serie smartphones lanceret af Huawei Technologies har fanget global opmærksomhed for den teknologi, den indeholder, og antyder, at virksomheden har overvundet amerikanske sanktioner og kan blive en stor rival til Apple. De nyligt udgivne Mate 60 og Mate 60 Pro har sammen med de nylancerede Mate X5 og Mate 60 Pro+ vakt interesse for verdens største smartphonemarked, Kina.

En af nøglefunktionerne i Mate 60-serien er dens evne til at understøtte satellitkommunikation, hvilket gør det muligt for brugere at foretage opkald og sende beskeder selv i områder uden mobilsignaler eller internetforbindelse, såsom bjerge eller til søs. Mens de specifikke detaljer om de chips, der bruges i disse smartphones, ikke er blevet afsløret, har analysefirmaet TechInsights identificeret tilstedeværelsen af ​​den nye Kirin 9000s chip, fremstillet af Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) i Kina. Hastighedstests udført af kinesiske købere har vist, at Mate 60 Pro er i stand til at downloade hastigheder, der overgår hastighederne for top-of-the-line 5G-telefoner.

Leverandørerne af Mate 60-serien er ikke officielt navngivet af Huawei, men TechInsights har identificeret Sydkoreas SK Hynix som kilden til DRAM- og NAND-komponenterne, der bruges i telefonerne. SK Hynix har udtalt, at den undersøger denne sag, da den var ophørt med at handle med Huawei, siden USA indførte restriktioner for virksomheden i 2019. Mate 60 Pro inkluderer flere kinesisk-fremstillede chip-komponenter sammenlignet med tidligere modeller.

Markedsandelen for Huawei, der engang var verdens største smartphone-producent, er faldet støt efter den amerikanske regerings begrænsninger af deres adgang til chipfremstillingsværktøjer, der er nødvendige for at producere avancerede håndsætmodeller. Dette efterlod virksomheden med kun begrænset tilgængelighed af 5G-modeller, der brugte lagrede chips. I Kina er Huaweis markedsandel faldet til 11 % i 2021, et fald fra 27 % året før. Apple, som et resultat af restriktionerne, blev den førende premium smartphone-producent i Kina, med sin markedsandel stigende fra 11% til 19% i samme periode.

Analytikere antyder, at udgivelsen af ​​Mate 60-serien kan markere Huaweis genopblussen som en seriøs konkurrent til Apple, der drager fordel af den patriotiske entusiasme, som kinesiske forbrugere viser. Lanceringen af ​​denne nye serie er blevet fejret bredt i kinesiske medier og online som et symbolsk angreb mod USA midt i voksende spændinger mellem begge lande. Ming-Chi Kuo, en analytiker hos TF International Securities, forventer, at Mate 60 Pro vil sende mellem 5.5 til 6 millioner enheder i andet halvår af dette år, hvilket repræsenterer en stigning på 20 % i forhold til de oprindeligt planlagte mængder. Desuden kunne kumulative forsendelser af Mate 60 Pro nå op på mindst 12 millioner enheder inden for 12 måneder efter lanceringen.

kilder:

– Yelin Mo og Brenda Goh, Reuters