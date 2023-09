Digitale valutaer og de-dollariseringsplanen for Kina og allierede

Ifølge en førende kinesisk akademiker vil digitale valutaer hjælpe med at de-dollarisere Kina og dets allierede. Huang Qicai, vicedirektøren for Fujian Academy of Social Sciences, udtrykte dette synspunkt i et meningsindlæg til Guangming Daily. Huang udtalte, at processen med de-dollarisering allerede er begyndt i forskellige nationer og vil føre til multipolarisering af verdensvaluta, da nationer stræber efter at distancere sig fra USD.

Huang mener, at digitale fiats, såsom Kinas digitale yuan, vil spille en rolle i denne langsigtede proces. Han foreslår, at internationale digitale valutaer har potentialet til at innovere og bidrage til de-dollarisering. Efterhånden som digitale valutaapplikationer fortsætter med at modnes, foreslår Huang muligheden for, at en supersuveræn "verdensvaluta" opstår og bliver centrum for det internationale monetære styringssystem. Selvom Huang ikke udtrykkeligt siger, at Kinas digitale yuan skal opfylde denne rolle, nævner han BRICS betalingsplatform, BRICS Pay, i sin artikel.

BRICS Pay er en kommende decentraliseret digital betalingsplatform. Huang påpeger, at hvis interoperabilitetsudfordringer kan løses, kan centralbankernes digitale valutaer (CBDC'er) integreres med BRICS Pay. Især Kina, Rusland og Brasilien har gjort betydelige fremskridt med deres respektive digitale valutaprojekter. Huang bekræfter, at CBDC'er faktisk kan bidrage til de-dollarisering gennem bilaterale eller multilaterale grænseoverskridende transaktioner lettet af digitale valutabroprojekter.

Et andet afgørende aspekt, Huang understreger, er behovet for at nedbryde dominansen af ​​SWIFT-bankmeddelelsessystemet, som kontrolleres af USA. Han hævder, at det er nødvendigt for kinesiske allierede kraftigt at fremme de-dollarisering på nøgleområder som energi og råvarer. Huang foreslår, at valutaswaps og afregning med råvareproducerende lande ved hjælp af lokale valutaer og yuan gradvist svækker båndet mellem olie og den amerikanske dollar.

Afslutningsvis har digitale valutaer, især Kinas digitale yuan, potentialet til at hjælpe i de-dollariseringsprocessen. Ved at fremme brugen af ​​digitale fiats og tackle interoperabilitetsudfordringer kan nationer som Kina og dets allierede reducere deres afhængighed af USD og fremme multipolarisering af verdensvalutaer.

kilder:

– XY/Adobe

– Fujian Academy of Social Sciences

– Guangming dagligt