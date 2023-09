By

"Exadelic", en sci-fi-roman af Jon Evans, tidligere TC-bidragyder, fanger essensen af ​​det teknologiske økosystem med dets Bay Area-indstilling og referencerige fortælling. Mens bogen drager sammenligninger med "Ready Player One", sigter bogen på at overgå sine begrænsninger ved at behandle bredere temaer og plotlinjer.

I "Exadelic" er læserne fordybet i en AI-drevet dyb tech-sammensværgelse, der fastholder planetens skæbne. Plottet udvikler sig fra en potboiler-techno-thriller, der følger en tech-chef, der er målrettet af en useriøs AI, til en snoet fortælling med rod i nutidens teknologiske og etiske tidsånd. Bogen udforsker temaer som ude af kontrol AI, skrupelløse venturekapitalister og virkelighedens natur, som alle genlyder TechCrunchs rapportering.

Historien tager uventede drejninger og viser forfatterens fantasi og kloge historiefortælling. Selvom romanen kan nydes som en spændende strandlæsning, er den stærkt afhængig af Bay Areas teknologiske storhedstid, hvilket kan begrænse dens bredere appel. Evans trækker på sin omfattende viden om startup-, teknologi- og investeringsverdenen såvel som San Francisco i begyndelsen af ​​2000'erne, hvilket appellerer til læsere, der er fortrolige med disse emner.

Imidlertid kæmper romanen med solipsismen ved at ekstrapolere en ekspansiv historie fra et enkelt øjeblik og perspektiv. I lighed med sci-fi-værker fra 1960'erne, der forestillede sig fremtider baseret på forældet teknologi, virker "Exadelic" forankret i nutiden og mangler et visionært syn. Mens nogle læsere kan omfavne nostalgien og finde nydelse i bogens originale kombination af begreber, kan andre genkende begrænsningerne.

Samlet set tilbyder "Exadelic" en sjov og tankevækkende tur gennem en verden drevet af teknologi og intriger. Selvom det måske ikke flytter grænserne for genren, fanger det essensen af ​​Bay Area tech-scenen og engagerer læserne med sit spændende plot og smarte referencer.

Kilde: Artiklen er baseret på kildeartiklen fra TechCrunch. Ingen URL angivet.