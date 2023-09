Europa-Kommissionen udpeger seks virksomheder som gatekeepere i henhold til Digital Markets Act

Den 6. september 2023 meddelte Europa-Kommissionen, at den har udpeget Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta og Microsoft som gatekeepere i henhold til artikel 3 i Digital Markets Act (DMA). Disse virksomheder leverer 22 kerneplatformstjenester, herunder sociale netværk, internetbrowsere, operativsystemer og mobilappbutikker.

Udpegningen af ​​disse virksomheder som gatekeepere er et væsentligt skridt hen imod den praktiske implementering af DMA. Europa-Kommissionen har indført et nyt sæt krav, der har til formål at sikre et retfærdigt og åbent digitalt marked i EU.

Nogle af de vigtigste krav, som de udpegede gatekeepere skal overholde, omfatter:

Tillader slutbrugere at installere tredjepartsapps og appbutikker, der bruger eller interopererer med gatekeeperens operativsystem. Tillader nem afmelding fra gatekeeperens kerneplatformtjenester. At give virksomheder, der annoncerer på en gatekeepers platform, adgang til præstationsmålingsværktøjer og information til uafhængig verifikation af deres annoncer. Forbud mod brug af en erhvervsbrugers data, hvis gatekeeperen konkurrerer med erhvervsbrugeren på sin egen platform. Forbydelse af præferencerangering af gatekeepers egne produkter eller tjenester frem for tredjeparters hosting på platformen. Forbud mod sporing af slutbrugere uden for gatekeeperens kerneplatformstjeneste til målrettet annoncering uden at indhente passende samtykke.

Derudover er gatekeepere forpligtet til at indsende en detaljeret overholdelsesrapport inden for seks måneder efter deres udpegelse, som beskriver de foranstaltninger, de har implementeret for at overholde DMA.

DMA har til formål at øge konkurrencen og retfærdigheden på det digitale marked ved at adressere markedsstyrken af ​​store online platforme. Det søger at skabe lige vilkår for alle virksomheder og beskytte forbrugernes rettigheder og interesser.

kilder:

– Officiel tekst til DMA

– Europa-Kommissionens pressemeddelelse