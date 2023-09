Investorer bekymrede over Kinas bremser på iPhones og dollarens genopblussen

Investorer venter spændt på slutningen af ​​ugen, da bekymring over Kinas restriktioner på iPhones og den seneste stigning i dollaren har overskygget markederne. Apple har oplevet et betydeligt fald i markedsværdi, der beløber sig til 200 milliarder dollars, på grund af rapporter om Kina, der begrænser brugen af ​​iPhones af statsansatte. Denne nyhed har ikke kun påvirket Apple, men har også påvirket den bredere amerikanske teknologisektor og store Apple-leverandører i Asien. Kina er et kritisk marked for Apple, og eventuelle restriktioner i landet kan få væsentlige konsekvenser for virksomheden og dets leverandører.

I modsætning hertil har Kinas Huawei Technologies startet forsalg af sin seneste smartphone, Mate 60 Pro+, som har fået opmærksomhed verden over for sin succes med at overvinde amerikanske sanktioner. Disse kontrasterende udviklinger i teknologisektoren fremhæver markedets volatilitet og uforudsigelighed.

En anden faktor, der påvirker markedsdynamikken, er stigningen i amerikanske renter, hvilket fører til dollarens seneste dominans. Traders mener, at forhøjede renter vil vare ved i en overskuelig fremtid, hvilket gør det udfordrende for større valutaer at overvinde dollarens styrke ved årets udgang. Dollarens fortsatte appreciering i forhold til en kurv af valutaer har ikke kun fået onshore-yuanen til at nå et 16-årigt lavpunkt, men det har også lagt pres på yenen, hvilket har fået handlende til at være på vagt over for potentiel intervention.

Efterhånden som de europæiske markeder åbner, forbereder investorerne sig på en potentielt turbulent afslutning på ugen. Det paneuropæiske STOXX 600-indeks har oplevet syv på hinanden følgende dage med tab, hvilket markerer dens værste præstation siden februar 2018. Derudover skifter markedsfokus mod den gældsplagede franske supermarkedsforhandler Casino, da den står over for udelukkelse fra Paris' SBF-120 aktieindeks, et mål for større virksomheder.

Sammenfattende har bekymringer vedrørende Kinas iPhone-restriktioner og dollarstigningen resulteret i en ustabil markedsatmosfære. Apples fald i markedsværdi, Huaweis succesfulde smartphone-udgivelse og dollarens overvældende præstation tjener som advarende påmindelser for investorer om volatiliteten og uforudsigeligheden på det globale marked.

Definitioner:

– Markedsværdi: Den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier.

– Forex strateger: Eksperter, der analyserer og forudsiger valutabevægelser på valutamarkedet.

– Onshore yuan: Den kinesiske yuan handles inden for det kinesiske fastland.

– Yen: Japans valuta.

– Paneuropæisk STOXX 600-indeks: Et indeks, der repræsenterer udviklingen af ​​større europæiske aktier.

– SBF-120 aktieindeks: Et benchmarkindeks for aktiemarkedet i Paris, der repræsenterer resultaterne for 120 større virksomheder.

Kilde: Ankur Banerjee (Reuters)