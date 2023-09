Euro Truck Simulator 2 DLC introducerer Modern Lines Paint Jobs

Euro Truck Simulator 2 har udgivet en ny DLC kaldet Modern Lines Paint Jobs Pack, som giver spillerne mulighed for at tilpasse deres lastbiler med unikke og takkede design. DLC tilbyder seks designtemaer, herunder Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner og Two Fold. Hvert design kan anvendes på enhver lastbil i simulatoren og kan tilpasses yderligere med farvemuligheder. Malerarbejdet omfatter også alle trailere, der kan males.

Modern Lines Paint Jobs Pack er tilgængelig på Steam for £1.69/€1.99/$1.99. Spillere kan vælge deres yndlingsdesign og få deres lastbiler til at skille sig ud på de virtuelle veje. Udgivelsen af ​​denne DLC kommer efter de seneste forhåndsvisninger af den kommende West Balkan DLC, som vil indeholde nye færger og vartegn i Ancona- og Bari-regionerne.

Euro Truck Simulator 2 tilbyder fortsat nyt indhold og opdateringer for at forbedre spiloplevelsen for spillere. Ud over DLC'erne udfordrede spillet for nylig spillere med en udfordring uden GPS, hvilket tilføjede en ekstra sværhedsgrad og realisme for dem, der søger en større udfordring.

Hvis du er fan af Euro Truck Simulator 2, er Modern Lines Paint Jobs Pack en fantastisk måde at tilføje flair til din virtuelle lastbiloplevelse. Vælg dit yndlingsdesign, og tag på vejen med stil!

Kilde: SCS Software