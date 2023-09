EU-vagthunde søger feedback om Microsofts forslag til Activision Blizzard-overtagelse

EU-tilsynsmyndigheder anmoder om input til Microsofts reviderede planer om at opnå britisk myndighedsgodkendelse til deres 69 milliarder dollars opkøb af Activision Blizzard. Europa-Kommissionen, som allerede satte grønt lys for aftalen i maj, anmoder om feedback fra spilselskaber for at afgøre, om Microsofts seneste forslag til den britiske konkurrence- og markedsmyndighed ville være konkurrencefremmende.

Kilder, der er bekendt med sagen, rapporterer, at den foreslåede løsning for Storbritannien sigter mod at overbevise CMA om at vende sit oprindelige veto mod transaktionen. I henhold til det nye forslag vil Ubisoft Entertainment SA få rettighederne til at distribuere Activision-spil. Denne løsning vil gælde i hele verden, undtagen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Europa-Kommissionen udtrykte sin interesse i at overvåge udviklingen i Storbritannien nøje og vurdere deres potentielle indvirkning på EU-sagen. Microsoft har dog endnu ikke kommenteret denne seneste udvikling.

CMA forventes at træffe sin beslutning om overtagelsen senest den 18. oktober. EU's vagthunde følger situationen nøje, og yderligere feedback fra spilfirmaer vil spille en afgørende rolle i at bestemme vejen frem for Microsofts opkøb af Activision Blizzard.

Denne artikel er baseret på oplysninger hentet fra Bloomberg.