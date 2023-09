Etiopien vil integrere digitalt ID med sundhedssektoren

Etiopiens sundhedsministerium og National Identity Program er gået sammen om at integrere Faydas digitale ID i landets sundhedssektor. Dette samarbejde, kendt som "Digital ID for Health", har til formål at fungere som et patientregister og understøtte forskellige sundhedsinitiativer, herunder nationale sygesikringsordninger, medarbejder- og professionelle licenser og deling af sundhedsjournaler.

Partnerskabet mellem National Identity Program og Sundhedsministeriet søger at forenkle transaktioner og reducere svigagtige krav gennem sikker identitetsverifikation i realtid. Selvom meddelelsen ikke giver specifikke detaljer om, hvordan identitetsbekræftelse og autentificering vil blive udført, vil det sandsynligvis involvere brugen af ​​biometri, der er fanget under tilmeldingsprocessen for Fayda.

Siden 2019 har Simprints arbejdet sammen med den etiopiske regering for at udvikle et biometrisk digitalt ID-system, der forbinder patienter med deres digitale sundhedsjournaler. For at fremme dette projekt yderligere har Simprints for nylig lanceret et udbud for at søge en konsulent, som vil hjælpe med at definere de næste skridt.

Integrationen af ​​Fayda i sundhedssektoren forventes også at forbedre administration og legitimationsbekræftelse, fremme gennemsigtighed og håndhæve professionelle standarder. Regeringen forventer, at denne integration vil føre til en reduktion af ventetider til registrering og forbedret levering af sundhedsydelser.

Et af målene for Etiopiens nationale identitetsprogram er at integrere Fayda på tværs af forskellige regeringsministerier, hvilket eliminerer behovet for gentagne identitetsbekræftelser og registreringer. For at lette dette er Madras Security Printers valgt som udbyder af Fayda ID-kort.

Samlet set rummer integrationen af ​​digitalt ID i Etiopiens sundhedssektor potentialet til at strømline processer, forbedre patientbehandlingen og styrke det overordnede sundhedssystem.

