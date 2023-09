Gearbox Studio angiveligt påvirket af Embracer Groups omstruktureringsindsats

Ifølge de seneste rapporter er Gearbox Studio det seneste studie, der er påvirket af Embracer Groups igangværende omstruktureringsindsats. Embracer Group havde annonceret et omfattende omstruktureringsprogram i juni for at komme sig efter sit betydelige forbrug gennem årene og et fald på 40 procent i aktiekursen efter et mislykket strategisk partnerskab med Savvy Games Group.

Som en del af omstruktureringen blev et andet studie ejet af Embracer, Volition Games, lukket ned med det samme i slutningen af ​​sidste måned. Nu rapporterer Reuters, at Gearbox kan være det næste studie, der bliver sluppet af Embracer. Embracer siges at arbejde sammen med investeringsbankerne Goldman Sachs og Aream & Co for at undersøge muligheden for at sælge Gearbox. De har allerede modtaget interesse fra tredjeparter, der ønsker at erhverve studiet.

Det er værd at bemærke, at Embracers aktiekurser har oplevet et positivt skift efter denne nyhed. Gearbox, som blev købt af Embracer i 2021, havde blandede resultater med sine seneste spiludgivelser. Salget af New Tales from the Borderlands var angiveligt lavt, ifølge udgiveren Take-Two. Et andet Borderlands-spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, overgik dog forventningerne. CEO Randy Pitchford havde tidligere udtalt, at fremtidige erfaringer allerede var under udvikling.

Som udgiver har Gearbox planer om at frigive Hyper Light Breaker og Homeworld 3 i begyndelsen af ​​2024. Der kan opstå flere udviklinger vedrørende Embracer Groups omstruktureringsindsats og Gearbox fremtid.