Forskere udvikler metode til indlejring af fluorescerende nanodiamanter i specialfremstillede strukturer

Forskere ved University of São Paulo's São Carlos Institute of Physics (IFSC-USP) har gjort et gennembrud med at indlejre nanodiamanter med farvecentre i specialdesignede strukturer. Metoden, der er beskrevet i tidsskriftet Nanomaterials, åbner spændende muligheder for at integrere kvanteemittere i fotoniske enheder til forskellige applikationer.

Forskerne fokuserede på nitrogen-vacancy (NV) centre, som er defekter i krystalstrukturen af ​​diamanter. Denne defekt opstår, når et nitrogenatom erstatter et carbonatom i diamantgitteret, og et nabosted i gitteret er ledigt. Disse NV-centre udviser kvanteegenskaber som enkeltfotonemission ved stuetemperatur og lang sammenhængstid, hvilket gør dem værdifulde til kodning og behandling af kvanteinformation samt cellemærkning i biologiske undersøgelser.

Mikrofremstilling i diamanter er teknisk udfordrende, så forskerne vendte sig til at indlejre nanodiamanter med farvecentre i specialdesignede strukturer. De brugte en metode kaldet to-foton polymerisation (2PP), som involverer at bruge en høj-intensitet laserstråle til at fokusere på en lysfølsom polymer harpiks, der ikke er størknet endnu.

I deres undersøgelse tilføjede forskerne en nanodiamantopløsning til fotoresisten, et lysfølsomt materiale, der bruges til fremstillingsprocessen. Efter at have udført forskellige fysisk-kemiske procedurer udførte de mikrofabrikation ved hjælp af impulser fra en kraftig laser. Tilstedeværelsen og placeringen af ​​nanodiamanterne blev bekræftet gennem fluorescens- og Raman-spektroskopimålinger.

Resultaterne viste ikke kun muligheden for at fremstille mikrostrukturer indlejret med fluorescerende nanodiamanter, men også potentialet for fotonik og kvanteteknologiapplikationer. Dette gennembrud åbner op for spændende muligheder for udvikling af avancerede fotoniske enheder med integrerede kvanteemittere.

Forskningen var en del af et ph.d.-projekt ledet af Filipe Assis Couto, rådgivet af professor Cleber Mendonça. Det modtog støtte fra São Paulo Research Foundation (FAPESP) gennem flere projekter.