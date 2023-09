Ed Boon afslører Jean Claude Van Damme-skind til Johnny Cage i 'Mortal Kombat 1' under Hot Ones-interview

Under et nyligt "Hot Ones"-interview delte Ed Boon, instruktøren af ​​det originale Mortal Kombat-spil, en spændende opdatering til fans. Han afslørede et nyt skin til karakteren Johnny Cage baseret på 80'er actionhelten Jean Claude Van Damme. Dette huddesign hylder Van Dammes optræden i filmen Bloodsport, der tjente som inspiration for Mortal Kombat og Johnny Cage-karakteren.

Boon udtrykte sin begejstring over at inkludere Van Damme i Mortal Kombat 1, og kaldte det et "validerende fuld cirkel øjeblik" for franchisen. Van Damme slutter sig til andre 80'er-legender som Robocop og Terminator, der har optrådt i spillet.

Det nye skin vil indeholde Van Dammes lighed og hans stemme, når det påføres Johnny Cage. Det er stadig uklart, om stemmeoptagelserne er nye eller kommer fra Van Dammes tidligere arbejde.

Mortal Kombat 1 har allerede en stjernebesat liste med den første Kombat-pakke, der inkluderer crossover-figurer som Homelander, Omni-Man og Peacemaker. Ikke nok med det, men A-listetalent som Megan Fox er blevet føjet til rollelisten som den vampyriske kriger Nitara.

Det kommende Mortal Kombat 1-spil er sat til at blive en blød genstart af serien, og at opnå Van Dammes lighed er et vigtigt skridt i lanceringen af ​​denne nye æra af franchisen. Spillet er planlagt til at udgive den 14. september til PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch og pc.

Kilde: The Nerd Stash