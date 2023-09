eBay introducerer AI-drevet billedbaseret listeværktøj

eBay er klar til at lancere et nyt billedbaseret listeværktøj, drevet af kunstig intelligens (AI), der vil gøre det lettere for sælgere at liste varer på sin platform. Værktøjet giver sælgere mulighed for blot at tage eller uploade et billede i eBay-appen, og AI udfylder automatisk vareinformationsdetaljer såsom titler, beskrivelser, produktudgivelsesdatoer, kategorier, underkategorier, listepriser og forsendelsesomkostninger.

Det billedbaserede listeværktøj har gennemgået en medarbejderbeta-testfase og er indstillet til at blive gjort tilgængeligt for offentligheden i de kommende måneder. Dette værktøj har til formål at løse problemet med "kold start", som førstegangssælgere står over for, forenkle noteringsprocessen og eliminere den overvældende mængde information, der kræves for at skabe en konkurrencedygtig fortegnelse.

eBays AI-teknologi giver ikke kun en mere effektiv måde for sælgere at give omfattende information på, men forbedrer også salgsprocessen, hvilket gør den smidigere og mere strømlinet. Dette nye værktøj bygger på eBays tidligere AI-drevne beskrivelsesværktøjer, som automatisk genererede detaljerede beskrivelser til fortegnelser baseret på minimal input fra sælgere.

Siden introduktionen af ​​det første AI-drevne noteringsværktøj har cirka 30 % af amerikanske sælgere prøvet funktionen, hvor over 95 % af disse sælgere har valgt at bruge AI-genererede beskrivelser. eBay har inkorporeret forskellige former for kunstig intelligens i sin platform i flere år med det formål at finde en balance mellem detaljerede og nøjagtige lister og en problemfri noteringsproces.

eBays administrerende direktør, Jamie Iannone, har udtalt, at virksomheden gennemgår en "tech-ledet reimagination" og er forpligtet til at genopfinde fremtiden for e-handel. Dette inkluderer det nylige opkøb af Certilogo, en AI-drevet autentificeringsudbyder til mode.

kilder:

– eBay pressemeddelelse