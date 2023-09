eBay introducerer AI-værktøj til at generere produktfortegnelser fra fotos

eBay lancerer et nyt AI-værktøj til sine markedspladssælgere, der automatisk kan generere en produktliste ved hjælp af kun et enkelt billede. Værktøjet, der er tilgængeligt på eBay-appen til iOS og snart til Android, kan generere en titel, beskrivelse, produktudgivelsesdato og endda foreslå kategori, underkategori, listepris og forsendelsesomkostninger baseret på billedet. Dette værktøj er en del af eBays bestræbelser på at integrere AI i salgsprocessen efter introduktionen af ​​AI-genererede produktkatalogbeskrivelser og et baggrundsfjernelsesværktøj til at vise billeder.

Værktøjet har til formål at løse den udfordring, som førstegangssælgere ofte står over for, kendt som "kold start"-problemet. Mange nye sælgere er overvældet af mængden af ​​information, der kræves for at skabe en konkurrencedygtig liste, og eBay håber, at dette AI-værktøj kan eliminere behovet for, at sælgere manuelt indtaster oplysninger. Nogle langtidssælgere på eBay har dog udtrykt bekymring over nøjagtigheden og kvaliteten af ​​de AI-genererede beskrivelser. Der er blevet klaget over vildledende og endda usandfærdige beskrivelser, og sælgere hævder, at den genererede tekst er gentagende, udførlig og mangler vigtige detaljer.

eBays aggressive indførelse af kunstig intelligens i sin platform adskiller den fra andre markedspladser. Shopify har for nylig introduceret AI-genererede produktbeskrivelser, mens Amazon har udrullet AI-genererede resuméer af anmeldelser. Amazon tester også AI-værktøjer til at generere titler, beskrivelser og punktopstillinger for udvalgte produkter. eBays AI-værktøj genererer dog i modsætning til andre lister direkte fra fotos. På trods af en vis skepsis blandt sælgere, mener eBay, at AI kan reducere friktionen betydeligt og transformere noteringsprocessen, hvilket gør det nemmere og mere behageligt for sælgere.

kilder:

techcrunch,

eBay blog,

Reddit-fællesskab /r/Flipping,

Oplysningerne